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勝利日主持大閱兵 普亭將發末日警告

編譯郭宣含／綜合6日電
俄軍坦克4日在「勝利日」慶祝活動彩排中進入莫斯科紅場。(美聯社)
俄軍坦克4日在「勝利日」慶祝活動彩排中進入莫斯科紅場。(美聯社)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)9日將主持蘇聯戰勝納粹德國77周年的慶祝活動，預計向西方發布「末日」警告，且盼在此前結束烏克蘭馬立波(Mariupol)戰役；烏俄6日均表示，包括11名兒童共50名平民成功撤離烏軍在馬立波最後據點亞速鋼廠(Azovstal steel plant)，俄國防部也稱攻擊烏東31處設施並擊落烏軍一架蘇愷27(SU-27)戰機。

普亭在5月9日蘇聯戰勝納粹德國的77周年「勝利日」，將主持克姆林宮前紅場(Red Square)的盛大閱兵儀式，大秀軍隊、坦克、火箭和洲際飛彈；普亭侵略烏克蘭後便遭西方制裁隔絕，他將在9日對西方發出「末日」示警。

俄國國防部表示，5月9日當天，超音速戰機、圖-160(Tu-160)戰略轟炸機將低空飛越聖巴西爾大教堂(St Basil's Cathedral)上方，而且「伊留申80型」(IL-80)末日指揮機將自2010年以來首次亮相。

萬一爆發核戰，這架末日指揮機將成為普亭的移動指揮中心，機上具高端科技，但細節仍屬俄國機密。

普亭多次將對烏克蘭戰爭比喻為蘇聯1941年抵禦納粹希特勒(Adolf Hitler)的入侵挑戰，並稱此戰旨在保護遭納粹分子壓迫的俄語人士，以及對抗美國靠擴大北約(NATO)對俄國構成的威脅。

蘇聯在二戰損失2700萬人，死傷人數高於其他國家，普亭近年批評，西方試圖竄改二戰歷史以低估蘇聯的勝利。俄國在歷史上獲得兩大軍事勝利，包括拿破崙(Napoleon Bonaparte)1812年征戰俄羅斯落敗，以及俄國在二戰時戰勝納粹德國。

俄國國防部表示，當日紅場上將有1萬1000名俄軍參與閱兵儀式，且將展示131件武器裝備。

隨著俄國「勝利日」逼近，俄軍估計會加強對烏克蘭各城市的攻擊，烏克蘭官員呼籲人民注意空襲警報。烏克蘭內政部副部長葉寧(Yevhen Yenin)表示，這個重要日期對俄軍就像野牛看到紅旗；「全球文明世界紀念近日可怕戰爭的受害者，但俄國卻想舉行閱兵，打算在馬立波屍骨上起舞」。

俄軍6日表示，包括11名兒童共50名平民已從烏軍在馬立波最後據點鋼鐵廠撤離，並轉交給聯合國和國際紅十字會(ICRC)代表；烏克蘭也證實此消息，並表示7日會持續撤離行動。

儘管如此，俄軍並未停止對烏克蘭的攻擊；俄國國防部6日表示，俄軍飛彈擊中烏東波帕斯納(Popasna)的武器庫與烏軍部署的其他31處設施。

俄國國防部也表示，俄軍在烏東盧甘斯克(Luhansk)區擊落烏軍一架蘇愷27戰機；路透無法獨立確認上述兩種說法。

俄羅斯總統普亭9日將主持蘇聯戰勝納粹德國77周年的「勝利日」慶祝活動，預計將大秀...
俄羅斯總統普亭9日將主持蘇聯戰勝納粹德國77周年的「勝利日」慶祝活動，預計將大秀軍隊、坦克、火箭和洲際飛彈。圖為俄軍5日在聖彼得堡的彩排中展示S-400反航母飛彈系統。(美聯社)
俄軍士兵5日在聖彼得堡參加彩排。(歐新社)
俄軍士兵5日在聖彼得堡參加彩排。(歐新社)
俄軍戰機4日在勝利日遊行彩排中，排出「Z」字形，支持在入侵烏克蘭的戰爭中陷入困局...
俄軍戰機4日在勝利日遊行彩排中，排出「Z」字形，支持在入侵烏克蘭的戰爭中陷入困局的俄軍。(路透)

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