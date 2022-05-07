拜登夫人訪羅馬尼亞美軍 將赴烏克蘭邊界晤難民

美國第一夫人吉兒拜登(右)訪問歐洲，6日在羅馬尼亞境內的空軍基地會晤駐歐美軍。(路透)

美國第一夫人吉兒‧拜登 6日帶去大量佳肴，在羅馬尼亞米哈伊爾‧科加爾尼恰努空軍基地(Mihail Kogalniceanu air base)基地犒勞駐防美軍，與將士們共進晚餐，慰勞他們戍守在北約(NATO)防區東緣的辛勞；接下來她將轉往鄰近的斯洛伐克邊境 ，母親節當天探訪躲避戰火而流離當地的烏克蘭 難民，與他們共進三餐。

美聯社報導，吉兒連夜出發搭機飛往羅馬尼亞，抵達空軍基地時間剛好與將士們共進晚餐；當地靠近黑海，與烏克蘭邊境相去約60哩，駐有約1600名美軍。吉兒為將士們送上通心粉、乳酪及烤馬鈴薯，鼓勵大家多吃新鮮蔬菜；她宣布帶來大量番茄醬時，基地官兵們爆出歡呼，因為最近該基地發生番茄醬缺貨。

美國第一夫人吉兒拜登(中)訪問歐洲，6日在羅馬尼亞境內的空軍基地會晤駐歐美軍。(美聯社)

在故鄉州德拉瓦搭機前，吉兒先與陸軍國民兵合照，並送給他們她設計的紀念幣，是她首度送出該款硬幣。

第一夫人密切觀察烏克蘭境內發生危機已有數周，消息指出烏國遭遇俄羅斯軍隊轟炸，她說，「父母為自己孩子橫擱街上的殘肢斷骸痛哭流淚」，在第二次單獨海外行程時，便親身拜訪羅馬尼亞及斯洛伐克，親身體驗難民危機。

離開華府前，吉兒向記者們表示，讓烏克蘭人民曉得，美國與他們站在一塊兒，此事對拜登跟她十分重要。

美國第一夫人吉兒拜登(中)訪問歐洲，6日在羅馬尼亞境內的空軍基地會晤駐歐美軍。(路透)

北約盟國羅馬尼亞及斯洛伐克邊境目前收容數十萬烏克蘭難民，其中大多是婦孺；俄國2月下旬入侵烏國以來，引發歐洲二戰之後最大難民危機。

吉兒也用這次行程凸顯她在國內推動的各項重點工作，包括支持美軍將士、教育及兒童福利。

壓軸重心在8日母親節當天，她將前往斯洛伐克邊境，探視流離當地的烏克蘭難民。吉兒的女兒艾許麗‧拜登(Ashley Biden)原本打算陪母親行程，但因接觸到新冠確診患者，她自己雖未檢測為陽性，但還是得取消行程。

吉兒此行還將會見人道救援工作者、教師、當地政府官員及美國使館工作人員。聯合國難民署指出，俄國入侵以來，近600萬烏國平民已逃離國門，數十萬人安頓在鄰國羅馬尼亞及斯洛伐克，或者前往歐洲其他地區重新生活。