俄會用核武嗎？西方不敢大意 俄稱不會在烏克蘭用

俄羅斯試射可攜帶核彈頭的洲際導彈。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 會否藉著在紅場主持勝利日遊行，對西方發布「末日」警告仍是疑問，但再次引起俄羅斯是否在俄烏戰爭中動用核武的關注。與此同時，俄羅斯外交部發言人柴塞夫(Alexei Zaitsev)6日表示，俄羅斯不會在烏克蘭 使用核武。

在揮軍烏克蘭之初，普亭2月24日曾隱晦，但清楚的警告，如果西方干預俄國特別軍事行動，他可能會使用核武作為回應。三天後，普亭下令俄羅斯的核威懾力量處於高度戒備狀態，以回應西方的經濟制裁。

俄羅斯外長拉夫洛夫當時也談到了核戰爭的風險，儘管他說莫斯科正在盡最大努力防止核戰爭，但絕不能低估它。

雖然目前未有看到俄羅斯核力量有異動，但專家及西方官員警告，如果普亭感到在烏克蘭陷入困境或北約參戰，他可能會使用核武，因此不要將俄羅斯的警告視為虛張聲勢。

對於普亭的隱晦警告，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)批評是不負責任，美國官員也指說法高度危險，但拜登總統則向美國人表示，不要擔心美國與俄羅斯會發生核戰爭。

其實美國官員已明確表示，沒有看到俄軍改變核態勢的跡象，美國軍方也說沒必要改變自己的核態勢。

從拜登的評論以及西方官員普遍的意見，可以看到俄羅斯在烏克蘭戰爭中使用核武的可能性極低。他們認為，俄羅斯的核威脅的主要目只是阻止華盛頓及北約盟國直接捲入戰爭。即使俄羅斯在烏克蘭使用核武，到頭來也會危及自己軍隊。

儘管西方國家不斷向烏克蘭輸送武器，但無意在烏克蘭直接與俄羅斯開戰，這就更不用說爆發核戰了。

此外，俄羅斯外交部發言人柴塞夫6日表示，俄羅斯不會在烏克蘭使用核武。

據路透的翻譯，柴塞夫向媒體指出，俄羅斯使用核武的做法，並不適用於在烏克蘭的特別軍事行動。他又說，俄羅斯一直駁斥西方有關俄羅斯在烏克蘭動用核武的種種暗示。

柴塞夫重申，「俄羅斯堅持『核戰爭沒有贏家』的原則，因此決不能發動(核)戰爭。」

他還說，「俄羅斯使用核武有明確規定，它不適用於烏克蘭特別軍事行動中的任務。」