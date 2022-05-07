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美宣布1.5億對烏克蘭新軍援 提供砲彈與雷達

記者張文馨／華盛頓報導
美國宣布最新一波對烏克蘭的軍事援助，包括火砲、雷達和其他物資，圖為長程火砲排列在加州基地準備裝運。(Getty Images)
美國宣布最新一波對烏克蘭的軍事援助，包括火砲、雷達和其他物資，圖為長程火砲排列在加州基地準備裝運。(Getty Images)

美國政府6日宣布對烏克蘭最新一波總價高達1.5億美元的軍事援助，持續提供烏克蘭榴彈砲砲彈；德國總理蕭茲8日將舉行七大工業國(G7)領導人視訊會議，邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加，討論應對俄羅斯的侵略，白宮預告考慮實施更多制裁。

美國總統拜登6日透過聲明表示，美國持續支持烏克蘭人保衛自己的國家對抗俄羅斯侵略，宣布新一波安全援助。

五角大廈發言人柯比(John Kirby)表示，這次軍援包含2.5萬發155釐米榴彈砲砲彈、3套TPQ-36反砲雷達與電子干擾設備等；自俄羅斯發動侵略以來，美國累計對烏克蘭提供約38億美元安全援助。

美國宣布最新一波對烏克蘭的軍事援助，包括火砲、雷達和其他物資，圖為長程火砲排列在...
美國宣布最新一波對烏克蘭的軍事援助，包括火砲、雷達和其他物資，圖為長程火砲排列在加州基地準備裝運。(Getty Images)

拜登也說，在最新一波援助後，美國政府幾乎用罄國會授權挹注烏克蘭的資金，呼籲國會盡速通過政府提交的追加預算案，在戰場和國際談判桌上支持烏克蘭。

白宮已對國會提出330億美元的追加預算案，投入對烏克蘭的安全、經濟和人道援助。

拜登表示，烏克蘭想要取得下一階段的戰爭勝利，包含美國在內的國際夥伴必須持續展現團結和決心，讓武器和彈藥不受阻礙、持續流向烏克蘭。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)6日宣布，拜登8日上午將參加由蕭茲(Olaf Scholz)舉行的G7領導人視訊會議，澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)也會參加，共同討論應對俄羅斯的侵略。

G7包含加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國；莎奇表示，這次會議意在展現西方國家團結抵禦俄羅斯侵略，考慮實施更多對俄國個人和企業的制裁。

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