大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

一項最新調查顯示，大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元，但實際上是自我高估了。同樣他們滿以為畢業後很容易找到工作，現實卻是另一回事。

房地產 中介集團Real Estate Witch最新調查發現，在所有主要行業及機構裡，88%大學本科畢業生都高估自己起薪點，他們預期第一份工作平均年薪為10萬3880元，但實際只有5萬5260元，只有預期一半左右。

調查也發現，三分之一受訪大學畢業生擔心畢業後無法賺到足夠金錢過上舒適的生活。

在就業 方面，全國大學及雇主協會(NACE)報告指出，2022年雇主計畫招聘的大學畢業生，較2021年多31.6%。然而Real Estate Witch的調查指出，今年的大學畢業生，只有15%獲得工作機會。

NACE今年2月開始對今年畢業大學生作出薪資預測，發現大多數領域的薪酬都有所增長，但也有少數例外。其中數理科、農業及自然資源等專業的工資增長5.4%，然而人文科專業的工資大幅下跌14.8%，通信專業也下降4.7%。

電腦專業大學畢業生是收入最高的群體，2022年平均工資為7萬5900元，但人文科學專業的平均工資僅為5萬681元。

Real Estate Witch也發現，新聞、心理學及文科的本科生，是最有可能高估自己未來的薪酬的一群；例如，新聞系學生預期畢業一年後，收入為10萬7040元，但實際上僅4萬4800元，相當於高估139%。

此外，大學畢業生預期投入職場十年後，年薪為20萬270元，但實際平均工資為13萬2497元。

大學女畢業生初入職場，薪酬較男畢業生低0.5%，隨著時間轉移，十年後差距進一步擴大到4.3%。