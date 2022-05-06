我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

編譯盧炯燊／綜合5日電
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

一項最新調查顯示，大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元，但實際上是自我高估了。同樣他們滿以為畢業後很容易找到工作，現實卻是另一回事。

房地產中介集團Real Estate Witch最新調查發現，在所有主要行業及機構裡，88%大學本科畢業生都高估自己起薪點，他們預期第一份工作平均年薪為10萬3880元，但實際只有5萬5260元，只有預期一半左右。

調查也發現，三分之一受訪大學畢業生擔心畢業後無法賺到足夠金錢過上舒適的生活。

就業方面，全國大學及雇主協會(NACE)報告指出，2022年雇主計畫招聘的大學畢業生，較2021年多31.6%。然而Real Estate Witch的調查指出，今年的大學畢業生，只有15%獲得工作機會。

NACE今年2月開始對今年畢業大學生作出薪資預測，發現大多數領域的薪酬都有所增長，但也有少數例外。其中數理科、農業及自然資源等專業的工資增長5.4%，然而人文科專業的工資大幅下跌14.8%，通信專業也下降4.7%。

電腦專業大學畢業生是收入最高的群體，2022年平均工資為7萬5900元，但人文科學專業的平均工資僅為5萬681元。

Real Estate Witch也發現，新聞、心理學及文科的本科生，是最有可能高估自己未來的薪酬的一群；例如，新聞系學生預期畢業一年後，收入為10萬7040元，但實際上僅4萬4800元，相當於高估139%。

此外，大學畢業生預期投入職場十年後，年薪為20萬270元，但實際平均工資為13萬2497元。

大學女畢業生初入職場，薪酬較男畢業生低0.5%，隨著時間轉移，十年後差距進一步擴大到4.3%。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
就業 房地產

上一則

美研究：Omicron沒比較弱 重症少是藥物與疫苗功勞

下一則

買房好時機？僅三成民眾認同 44年來首次跌破半數

延伸閱讀

澳洲大學講師殺華女 曾寫「綁架妻」 事後還稱自衛意外

澳洲大學講師殺華女 曾寫「綁架妻」 事後還稱自衛意外
讀頂尖高中的滋味

讀頂尖高中的滋味
中國1076萬大學畢業生何處去？ 官方：254萬人已有去向

中國1076萬大學畢業生何處去？ 官方：254萬人已有去向
美大學接棒FCC 續辦人權新聞獎

美大學接棒FCC 續辦人權新聞獎

熱門新聞

全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點