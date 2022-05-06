我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

編譯周芳苑／綜合5日電
30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)
30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)

聯準會升息以對抗通膨的預期下，房貸利率攀升；最具指標性的30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。

聯準會4日如外界預期的宣布升息兩碼，以對抗40年來最嚴重的通貨膨漲，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)並暗示6、7月間可能繼續升息；這是聯準會2000年以來最激進的舉措，將導致個人和企業房貸、信用卡、汽車貸款和其他貸款成本增加。

房貸金融業者房地美(Freddie Mac)5日公布，本周30年房貸利率上升至5.27%、高於上周的5.1% ，近兩個月來一連七周上漲、上周小幅回跌，本周再漲，一年前平均利率僅2.96%；今年1月初平均3.22%，1至4月間節節攀升，創1994年以來最大的三個月漲幅。

房地美數據是聯準會升息前的紀錄；房貸利率與10年期國債收益率密切相關，國債利率又往往與聯準會利率同步變動。

攸關重新貸款的15年固定房貸利率也大漲，從上周4.4%躍升至本周4.52%。

在通膨率創四年新高、房貸利率上揚、房價上漲以及待售房屋供應吃緊等眾多因素下，買房越來越難，首次購屋者尤其如此。有些經濟學家認為，今年房屋銷售量可能比2021年減少10%。

但是房貸銀行家協會(MBA)看法不同。數據顯示，近幾個月浮動利率房貸需求驟增，首席經濟學者弗拉坦托尼(Mike Fratantoni)說，房貸利率可能會趨穩，可望鼓勵更多消費者購買，但重新貸款需求不太可能很快恢復。

聯準會決策者4日在為期兩天會議後發表聲明稱，俄羅斯入侵烏克蘭並開戰導致石油和食品價格大漲、通膨壓力加劇；聯準會估算，4月通膨率達6.6%，創40年新高，消費者支出強勁、供應鏈長期瓶頸以及天然氣與食品價格上漲都助長通膨。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
利率 聯準會 貸款

上一則

買房好時機？僅三成民眾認同 44年來首次跌破半數

下一則

昔日盟友… 大法官羅伯茲左飄 艾里托右移 隔閡加大

延伸閱讀

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數
對抗通膨… Fed升息2碼 22年最大幅度 美股大漲

對抗通膨… Fed升息2碼 22年最大幅度 美股大漲
聯準會升息 家庭借貸成本攀升 負擔更重了

聯準會升息 家庭借貸成本攀升 負擔更重了
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點