買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)

在聯準會 升息以對抗通膨的預期下，房貸利率 攀升；最具指標性的30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。

聯準會4日如外界預期的宣布升息兩碼，以對抗40年來最嚴重的通貨膨漲，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)並暗示6、7月間可能繼續升息；這是聯準會2000年以來最激進的舉措，將導致個人和企業房貸、信用卡、汽車貸款 和其他貸款成本增加。

房貸金融業者房地美(Freddie Mac)5日公布，本周30年房貸利率上升至5.27%、高於上周的5.1% ，近兩個月來一連七周上漲、上周小幅回跌，本周再漲，一年前平均利率僅2.96%；今年1月初平均3.22%，1至4月間節節攀升，創1994年以來最大的三個月漲幅。

房地美數據是聯準會升息前的紀錄；房貸利率與10年期國債收益率密切相關，國債利率又往往與聯準會利率同步變動。

攸關重新貸款的15年固定房貸利率也大漲，從上周4.4%躍升至本周4.52%。

在通膨率創四年新高、房貸利率上揚、房價上漲以及待售房屋供應吃緊等眾多因素下，買房越來越難，首次購屋者尤其如此。有些經濟學家認為，今年房屋銷售量可能比2021年減少10%。

但是房貸銀行家協會(MBA)看法不同。數據顯示，近幾個月浮動利率房貸需求驟增，首席經濟學者弗拉坦托尼(Mike Fratantoni)說，房貸利率可能會趨穩，可望鼓勵更多消費者購買，但重新貸款需求不太可能很快恢復。

聯準會決策者4日在為期兩天會議後發表聲明稱，俄羅斯入侵烏克蘭並開戰導致石油和食品價格大漲、通膨壓力加劇；聯準會估算，4月通膨率達6.6%，創40年新高，消費者支出強勁、供應鏈長期瓶頸以及天然氣與食品價格上漲都助長通膨。