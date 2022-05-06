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不確定性未散…Fed升息 美股迎2年來最大漲幅隔天暴跌

編譯洪毅／綜合5日電
美國股市5日創下2020年來最大跌幅，顯示在經濟前景充滿變數的當下，投資人猶疑躊躇。圖為紐約證券交易所交易員望著屏幕，狂瀉的股價讓他目瞪口呆。(路透)
美國股市5日創下2020年來最大跌幅，顯示在經濟前景充滿變數的當下，投資人猶疑躊躇。圖為紐約證券交易所交易員望著屏幕，狂瀉的股價讓他目瞪口呆。(路透)

美國股市兩日來如坐雲霄飛車，4日創下2020年來的最大漲幅後，5日漲勢遭到完全抹去，創2020年來最大跌幅，顯示儘管聯準會試圖在升息之餘安撫市場，卻在經濟前景充滿變數的當下，投資人猶疑躊躇。

道瓊指數(Dow Jones)4日上漲932點、漲幅2.81%後，5日下跌1063點至3萬2998點，跌幅3.12%，這兩天分別是2020年以來最大的漲幅及跌幅。

史坦普500指數(S&P 500)的500間成分股企業中，90%於5日收跌，該指數5日下跌107點至4147點，跌幅2.51%，繼前日上漲2.99%、創下2020年來最大漲幅後，5日的跌勢為今年第二糟。

科技股為5日股市下跌的重災區，以該類股為主的那斯達克(Nasdaq)指數5日下跌647點至1萬2318點，跌幅4.99%，不但是2020年以來首見的最大跌幅，更讓該指數滑落至2020年11月的水準。

5日的股市下跌抹去4日的漲勢，而且是在午盤之前就已發生；舒瓦伯金融研究中心(SCFR)執董弗雷德里克(Randy Frederick)表示，如果前一天上漲3%，隔日修正個0.5%是很正常的事情，但像5日這樣100%逆轉，確實「非比尋常」。

造成這種現象的主因是，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)4日宣布升息兩碼時表示，聯準會「不積極考慮」一舉升息三碼後，一度在當天振奮市場；但學者們指出，當天的上漲只是「暫時鬆一口氣」，如同「迴光返照」。

因為1980年代以年來首見的大幅通膨、烏俄戰爭、聯準會貨幣政策依舊是2000年代以來最鷹派，以及企業收益成長率觸頂，美元走升等事實，預示著經濟前景的不確定性因素的陰霾未散，導致振奮情緒快速逆轉，再加上調整投資組合，讓股市大跌。

利率上升對收益的影響，以及2000年網際網路泡沫事件的陰影，導致科技股跌勢尤深，儘管當前科技公司的估值不像當時那麼高，業務前景也比當時好得多。

學者們指出，除非有確切的數據表明通膨觸頂，或者經濟成長趨緩，軟化聯準會的鷹派；或者供應鏈、缺工等危機快速得到緩解，否則股市恐怕難有蓬勃的漲勢。

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