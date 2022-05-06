美新冠病歿破百萬 相當於第10大城
美國出現首例新冠病歿案例逾27個月後，全美病歿已突破100萬人，相當於全美第十大城市的人口；新冠疫情近日再起，4日新增確診逾11萬例，為今年2月來首度突破10萬，以東北和西北部升溫速度最快；聯邦疾病防治中心(CDC)也調高未來四周單日染疫住院和新增病歿人數，並估計未來兩周會再有5000人染疫病歿。
國家廣播公司新聞網(NBC News)統計，全美新冠病歿人數於4日超過100萬例，相當於全美第十大城市、加州聖荷西市(San Jose)全市人口，成為灰暗里程碑。
逾百萬的新冠病歿人數，在疫情初期難以想像，主要是因為時任總統的川普在任內數度對新冠病毒威脅輕描淡寫。
川普2020年2月28日在南加州北查爾斯頓(North Charleston)集會上表示，這是民主黨的新騙局，「目前美國無人因為新冠肺炎過世」。
但就在隔日，華盛頓州公衛官員便宣布該州首現感染新冠肺炎病歿的病患；逾兩年後，美國新冠病歿人數已大幅領先全球各國，居次的巴西約有逾66萬人病歿。
華盛頓大學健康指標和評估研究所(IHME)所長莫瑞(Christopher Murray)警告，新冠病歿人數還會再攀升。
據約翰霍普金斯大學(JHU)數據，美國新冠肺炎4日新增確診近11萬5000例和近2000人病歿；這是兩個多月以來，單日新增確診首次突破11萬人，上次是在3月初。
東北部確診率達三個月新高，緬因州平均每10萬人中新增47.5例，是兩周前的兩倍；羅德島和佛蒙特州確診率最高，每10萬人中分別新增確診50.1和49.9例。
西北部確診率也大增，華盛頓州每10萬人中新增確診33.4例，高於兩周前29.8例。
根據CDC統計，Omicron的亞變異株(subvariant)BA.2.12.1上周在新增確診病例中占比逾36%，兩周和三周前占比則分別為27%和17%；據悉BA.2.12.1比BA.2的傳染力更高，但BA.2現仍為主要病毒株，占比62%。
CDC預測，未來四周單日新冠住院和新增病歿人數將雙雙上升，未來兩周約新增約5000人病歿，俄亥俄、紐約、新澤西州未來幾周單日病歿人數恐居全國之冠。
這是CDC多月以來首見調高新冠住院和病歿人數預測；從4月底以來，全美單日新冠住院人數已悄悄攀升，但上周人數暴增20%，急診人次也遽增18%。
許多人認為，從美國驚人的新冠病歿數字可見，美國並未適當因應這場危機。
西北大學全球健康中心執行主任莫菲(Robert Murphy)表示，許多人本以為美國可以把疫情控制得更好，「卻出現拒不打疫苗的民眾」。
美國逾半新冠病歿人數是在拜登總統2021年1月上任後所累積；據CDC數據，多數病歿的美國人未接種疫苗。
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