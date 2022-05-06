美新冠病歿破百萬 相當於第10大城

新冠疫情再度出現惡化趨勢，東北和西北地區確診病例增加快。圖為醫務人員在紐約曼哈頓時報廣場為民眾檢測。(Getty Images)

美國出現首例新冠病歿案例逾27個月後，全美病歿已突破100萬人，相當於全美第十大城市的人口；新冠疫情 近日再起，4日新增確診逾11萬例，為今年2月來首度突破10萬，以東北和西北部升溫速度最快；聯邦疾病防治中心(CDC )也調高未來四周單日染疫住院和新增病歿人數，並估計未來兩周會再有5000人染疫病歿。

國家廣播公司新聞網(NBC News)統計，全美新冠病歿人數於4日超過100萬例，相當於全美第十大城市、加州聖荷西市(San Jose)全市人口，成為灰暗里程碑。

逾百萬的新冠病歿人數，在疫情初期難以想像，主要是因為時任總統的川普在任內數度對新冠病毒威脅輕描淡寫。

川普2020年2月28日在南加州北查爾斯頓(North Charleston)集會上表示，這是民主黨的新騙局，「目前美國無人因為新冠肺炎 過世」。

但就在隔日，華盛頓州公衛官員便宣布該州首現感染新冠肺炎病歿的病患；逾兩年後，美國新冠病歿人數已大幅領先全球各國，居次的巴西約有逾66萬人病歿。

華盛頓大學健康指標和評估研究所(IHME)所長莫瑞(Christopher Murray)警告，新冠病歿人數還會再攀升。

據約翰霍普金斯大學(JHU)數據，美國新冠肺炎4日新增確診近11萬5000例和近2000人病歿；這是兩個多月以來，單日新增確診首次突破11萬人，上次是在3月初。

東北部確診率達三個月新高，緬因州平均每10萬人中新增47.5例，是兩周前的兩倍；羅德島和佛蒙特州確診率最高，每10萬人中分別新增確診50.1和49.9例。

西北部確診率也大增，華盛頓州每10萬人中新增確診33.4例，高於兩周前29.8例。

根據CDC統計，Omicron的亞變異株(subvariant)BA.2.12.1上周在新增確診病例中占比逾36%，兩周和三周前占比則分別為27%和17%；據悉BA.2.12.1比BA.2的傳染力更高，但BA.2現仍為主要病毒株，占比62%。

CDC預測，未來四周單日新冠住院和新增病歿人數將雙雙上升，未來兩周約新增約5000人病歿，俄亥俄、紐約、新澤西州未來幾周單日病歿人數恐居全國之冠。

這是CDC多月以來首見調高新冠住院和病歿人數預測；從4月底以來，全美單日新冠住院人數已悄悄攀升，但上周人數暴增20%，急診人次也遽增18%。

許多人認為，從美國驚人的新冠病歿數字可見，美國並未適當因應這場危機。

西北大學全球健康中心執行主任莫菲(Robert Murphy)表示，許多人本以為美國可以把疫情控制得更好，「卻出現拒不打疫苗的民眾」。

美國逾半新冠病歿人數是在拜登總統2021年1月上任後所累積；據CDC數據，多數病歿的美國人未接種疫苗。

美國因新冠肺炎而病歿的人數4日超過100萬例，成為灰暗里程碑。圖為洛杉磯紀念新冠病歿民眾。(Getty Images) 加州聖安塞爾莫市一居民居家檢測試劑顯示檢測結果為陽性，須居家隔離。(Getty Images)