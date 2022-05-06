我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

WHO：全球1500萬人死於疫情 遠超過各國呈報的600萬人

編譯潘勛／綜合5日電
WHO於5日表示，直接死於疫情或疫情連帶影響的人數近1500萬人，遠超各國官方呈報的600萬人。圖印度新德里一位民眾穿著防護裝，在染疫身亡的親屬火葬前致意。（歐新社）
WHO於5日表示，直接死於疫情或疫情連帶影響的人數近1500萬人，遠超各國官方呈報的600萬人。圖印度新德里一位民眾穿著防護裝，在染疫身亡的親屬火葬前致意。（歐新社）

世界衛生組織(WHO)5日表示，新冠疫情發作兩年下來，直接死於疫情或疫情連帶影響的人數近1500萬人，遠超各國官方呈報的600萬人；世衛估計印度直、接間死於疫情人數達470萬為最多，是官方呈報的十倍；俄羅斯到2021年底死於疫情人數將近110萬。

紐約時報報導，世衛組織估計的疫情受害人數，與各國呈報差距極大；世衛發現在墨西哥，疫情發作頭兩年，真正因新冠而病疫者是官方統計的兩倍，在埃及約12倍，在巴基斯坦是八倍。

由世衛組成的全球專家小組提出的估計值，經很多科學家視為疫情總衝擊的最可靠估計；因為全球死亡數據有很大落差，世衛專家團隊才著手估計額外死亡人數，也就是2020及2021兩年，若沒有疫情照理該去世人數，與真正死亡人數的差距。

世衛小組的估計值，結合各國呈報的總死亡數，以及各區提供的新資訊、家戶調查所得，再加上新統計模型計算被漏估的死亡數；大多數額外病故的人都直接死於新冠，但另些人則因疫情發作壓倒醫療系統，痼疾如心臟病、癌症無法獲得治療。

世衛指出，全球額外死於新冠的人，約三分之一發生在印度，也就是470萬人；但印度官方自己的數據是截至2021年底有48萬1080人因新冠去世。

有些國家的呈報系統有瑕疵廣為周知，例如俄國呈報到去年底新冠致死數約31萬人，但世衛專家小組指出，異常死亡數近110萬人；與俄國不受政府管束的國家統計機構所估大約相當。

獨立人口統計專家拉克沙(Aleksei Raksha)抱怨官方未能妥善計算新冠死者，而由俄國國立統計機構辭職，他表示官方非正式下令給各地區機構，以至很多案例，死亡主因沒被登記為新冠。

在其他國家，世衛專家小組用有限的可得數據，來歸結出估計值，與此前計算值差異甚大；專家小組警告說，這些計算值不確定性很大；例如在印尼，專家們只能大力仰仗首都雅加達市每月公布的死亡數據，來計算出印尼異常死亡人數多出100多萬，數據比官方呈報的新冠死者多七倍。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
疫情 世衛 印度

上一則

美情報幫助烏克蘭殺俄12將領？白宮駁斥：紐時標題誤導

下一則

下一個戰線是墮胎藥？有限制、有擴大 各州大不同

延伸閱讀

COVID疫情過去2年奪約1490萬人命 近官方通報3倍

COVID疫情過去2年奪約1490萬人命 近官方通報3倍
世衛：剛果西北部城市出現第3起伊波拉病例

世衛：剛果西北部城市出現第3起伊波拉病例
印度升息搶先Fed 冰島一舉升4碼

印度升息搶先Fed 冰島一舉升4碼
俄國石油恐遭擴大制裁 印度趁機凹折扣：打65折吧

俄國石油恐遭擴大制裁 印度趁機凹折扣：打65折吧

熱門新聞

全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點