WHO：全球1500萬人死於疫情 遠超過各國呈報的600萬人

WHO於5日表示，直接死於疫情或疫情連帶影響的人數近1500萬人，遠超各國官方呈報的600萬人。圖印度新德里一位民眾穿著防護裝，在染疫身亡的親屬火葬前致意。（歐新社）

世界衛生組織(WHO)5日表示，新冠疫情 發作兩年下來，直接死於疫情或疫情連帶影響的人數近1500萬人，遠超各國官方呈報的600萬人；世衛 估計印度 直、接間死於疫情人數達470萬為最多，是官方呈報的十倍；俄羅斯到2021年底死於疫情人數將近110萬。

紐約時報報導，世衛組織估計的疫情受害人數，與各國呈報差距極大；世衛發現在墨西哥，疫情發作頭兩年，真正因新冠而病疫者是官方統計的兩倍，在埃及約12倍，在巴基斯坦是八倍。

由世衛組成的全球專家小組提出的估計值，經很多科學家視為疫情總衝擊的最可靠估計；因為全球死亡數據有很大落差，世衛專家團隊才著手估計額外死亡人數，也就是2020及2021兩年，若沒有疫情照理該去世人數，與真正死亡人數的差距。

世衛小組的估計值，結合各國呈報的總死亡數，以及各區提供的新資訊、家戶調查所得，再加上新統計模型計算被漏估的死亡數；大多數額外病故的人都直接死於新冠，但另些人則因疫情發作壓倒醫療系統，痼疾如心臟病、癌症無法獲得治療。

世衛指出，全球額外死於新冠的人，約三分之一發生在印度，也就是470萬人；但印度官方自己的數據是截至2021年底有48萬1080人因新冠去世。

有些國家的呈報系統有瑕疵廣為周知，例如俄國呈報到去年底新冠致死數約31萬人，但世衛專家小組指出，異常死亡數近110萬人；與俄國不受政府管束的國家統計機構所估大約相當。

獨立人口統計專家拉克沙(Aleksei Raksha)抱怨官方未能妥善計算新冠死者，而由俄國國立統計機構辭職，他表示官方非正式下令給各地區機構，以至很多案例，死亡主因沒被登記為新冠。

在其他國家，世衛專家小組用有限的可得數據，來歸結出估計值，與此前計算值差異甚大；專家小組警告說，這些計算值不確定性很大；例如在印尼，專家們只能大力仰仗首都雅加達市每月公布的死亡數據，來計算出印尼異常死亡人數多出100多萬，數據比官方呈報的新冠死者多七倍。