嬌生疫苗血栓風險大 FDA限縮規定：僅2種人能打

FDA於5日宣布使用嬌生新冠病毒疫苗的新限制。（路透）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )5日宣布使用嬌生 (Johnson & Johnson)新冠病毒疫苗 的新限制。

FDA表示，更新過的安全數據顯示，對18歲以上可以再次施打疫苗的人來說，接種嬌生疫苗之後，罹患罕見且危及生命的血栓症候群風險，超過了接種疫苗的好處；因此，只有無法獲得其他疫苗或臨床上不適合接種其他疫苗的人，才能接種嬌生疫苗。

嬌生疫苗與罕見且可能致命的凝血和出血症候群有關，稱為「血栓併血小板低下症候群」(TTS)；這種情況通常發生在接種疫苗後一到兩周內，而且常用來治療凝血的藥物肝素(heparin)可能會造成額外傷害。

聯邦疾病防治中心(CDC)官員12月即已建議，應該使用其他疫苗代替嬌生疫苗，但更多安全數據說服FDA，需要對嬌生疫苗施加更嚴格的限制。

截至3月18日的安全數據更新分析發現，總計有60椿凝血症候群確診病例，其中9例導致死亡；而即使快速治療，接種嬌生疫苗者的健康仍迅速惡化，並帶來長期健康後果。

FDA最高疫苗官員、生物製品評估研究中心主任馬克斯(Peter Marks)表示，「更新的資訊顯示，安全訊號仍在持續中」，還有其他更安全的新冠疫苗可以用來對抗新冠病毒。

馬克斯聲明指出：「我們明白嬌生疫苗在美國和全球社區的疫情應對措施中，仍能發揮作用。我們的行動反映出我們對接種該疫苗後TTS風險的最新分析，將該疫苗的使用侷限在某些人身上。」

仍可考慮注射嬌生疫苗的人包括：對信使RNA疫苗有過敏反應者，或只願意接種嬌生疫苗的人。