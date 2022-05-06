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美研究：Omicron沒比較弱 重症少是藥物與疫苗功勞

記者張聲肇／綜合報導
新冠變種病毒Omicron的危害，與先前幾種變種無異，不僅是更具傳染力而已。圖為紐約街頭一處移動檢測站。（Getty Images）
新冠變種病毒Omicron的危害，與先前幾種變種無異，不僅是更具傳染力而已。圖為紐約街頭一處移動檢測站。（Getty Images）

美國大型研究發現，新冠變種病毒Omicron的危害，「本質上」與先前幾種變種無異，不是一般所認為只是更具傳染力而致病力不那麼強。

專家說，這項研究涵括Omicron對疫苗的衝擊，因此，施打疫苗以及補強劑的重要性，必須予以強調。Omicron變種肆虐期間，疫苗減少住院率與死亡率的作用，比先前變種大流行時期更顯著。

這項研究目前仍在接受專業評論與檢討，不過5月2日先在網路上發表。發表研究論文的麻州總醫院、明諾瓦大學(Minerva University)和哈佛醫學院暫不表示意見。

未參與本研究的耶魯醫學院暨結果研究與評估中心教授溫卡特敘(Arjun Venkatesh)說，這項根據麻州13萬名病患資料所做的研究很獨特，也「相當有力」。

跟過去研究不同的是，這項研究不只根據病患的疫苗接種情況及病歷，比較死亡和住院人數，還拿來和類似情況及病歷的一般人做比較。

研究報告作者自行表明，研究結論可能有所偏差，因為所分析的資料低估了近幾波病毒肆虐高峰期間，接受疫苗接種的人數，也低估了總感染人數，因為資料沒包括在家自己快篩確診的病患。

文卡特敘說，接受過單株抗體或抗病毒藥治療的病患也沒估算進去，而藥物治療通常會漸少住院。「如果不是因為有這些治療藥物，Omicron可能會更嚴重」。全球各地都有相當高比率的人，即使在很致命的變種病毒株肆虐期間，也不願打疫苗。

2021年底Omicron變種剛被確認之初，公衛官員說，多數染疫者病情都不嚴重，讓許多本來猶豫不決要不要打疫苗的人，更不認為有必要打。

溫卡特敘說，這份還沒正式發表的研究報告，替疫苗的好處增添一份證據，說明疫苗至少能讓感染Omicron變種的人不致受到「最壞的衝擊」。

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