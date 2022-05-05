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美助烏瞄準俄軍將領？官員批紐時標題誤導、不負責任

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭東部波克羅夫西克（Pokrovske）附近一條道路上的俄羅斯BMP-3步兵戰鬥車殘骸，攝於4日。Getty Images
烏克蘭東部波克羅夫西克（Pokrovske）附近一條道路上的俄羅斯BMP-3步兵戰鬥車殘骸，攝於4日。Getty Images

紐約時報4日引述不具名高層官員說法報導，美國提供了俄羅斯部隊相關情資，讓烏克蘭軍隊瞄準與殺掉多位據稱死於俄烏戰爭沙場的俄羅斯將領。白宮官員在報導出刊後批評，紐時為新聞下的標題「具有誤導性」，且表達的方式「不負責任」。

Politico記者沃德（Alex Ward）在推特轉述，國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）指出，美國「提供戰場情報以幫助烏克蘭人民保衛國家，我方並不提供意圖殺死俄羅斯將領的情資」。

紐時4日頭版以「美國幫助基輔瞄準俄羅斯將軍」（U.S. Helped Kyiv in Targeting Russian Generals）為標題報導，稱俄軍動向和機動總部位置等細節被納入了美方提供的即時戰場情資。烏軍根據美方分享的地理資訊和自己蒐集到的情報，接著發動砲擊與其他攻擊，致使俄軍將領的死亡。

烏克蘭官員目前宣稱，已在前線殺死約12名俄軍將領，這個數字讓軍事分析師感到驚訝。不過，俄羅斯僅為第41集團軍副司令蘇霍維斯基（Andrey Sukhovetsky）少將與第8軍團副司令佛羅洛夫少將（Vladimir Frolov）發出正式訃告。

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