美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美國紐約一名醫護人員上月18日正對一名男子進行新冠肺炎檢測。Getty Images

路透報導，美國四名科學家針對13萬名新冠肺炎患者進行研究發現，Omicron 變異株其實和先前其他變異株一樣嚴重，也就是說在過去兩年不同變異株主宰全球期間，「每個不同時期的住院和死亡風險幾乎相同」。這與先前Omicron傳染力高但較不嚴重的假設不同。

這項研究2日發表於Research Square平台，目前正在科學期刊出版集團「自然集團」（Nature Portfolio）接受同儕審查。這項研究已根據人口統計、疫苗 接種狀態及「查爾森共病指數 」（Charlson Comorbidity Index）等干擾因素進行調整。查爾森共病指數能預測出現特定共病狀況的患者住院一年內的死亡風險。

來自麻州綜合醫院、哈佛大學醫學院和加州密涅瓦大學科學家表示，對於Omicron變異株較不嚴重假設的研究，是在南非、蘇格蘭、英格蘭和加拿大等多種地方進行。但他們也說，由於這項研究排除了在家快篩的病患，他們的研究可能有多種侷限，包括可能低估近期一波疫情中已接種疫苗確診者人數，以及感染者總數。