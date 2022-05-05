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逛街、旅行、參加演唱會…重拾疫情前消費習慣

記者胡玉立／綜合報導
美國新冠疫情好轉後，隨著強制防疫措施取消，人們的生活逐漸回歸正常。圖為4日紐約市街頭一塊指示新冠檢測地點的招牌倒下後，無人理會。(Getty Images)
美國新冠疫情好轉後，隨著強制防疫措施取消，人們的生活逐漸回歸正常。圖為4日紐約市街頭一塊指示新冠檢測地點的招牌倒下後，無人理會。(Getty Images)

消費者在許多方面已重拾2019年的舊生活習慣：出門購物、搭機旅行、上健身房運動、參加大型演唱會等活動，至於乾洗手和居家健身腳踏車這類在疫情「大流行」期間必備或盛行的明星用品，已褪了「流行」。

娛樂票務系統Ticketmaster母公司「現場娛樂」(LNE)表示，截至2月，音樂會門票銷售額與疫情爆發前的2019年同期相比，增加45%；該公司今年計畫辦的音樂會，比2019年還多30%。

健身業數據顯示，約25%健身房因疫情關閉後，連鎖健身房Planet Fitness會員人數在1月已超過疫情前水平。

運輸安全管理局(TSA)數據則顯示，4月17日至23日這段期間平均每天有逾200萬人搭機旅行；2019年同期平均人數約為240萬。

與此同時，在疫情期間如日中天的明星產品或服務，例如互動健身平台Peloton Interactive、影視串流平台Netflix、日用品配送服務公司Instacart等，已開始受到打擊；這些公司本希望消費者會永久改變其消費行為，現在都在考慮調整和改變。

Netflix經歷10年來首次會員人數下降，正考慮提供價格較低的帶廣告版本。虧損中的Peloton因設備供多於求，居家健身腳踏車價格已在調降；Instacart則大幅下調公司估值。

全球疫情大流行迅速蔓延兩年後，過去幾個月，美國消費者口味再次迅速發生變化，目睹人們普遍迎向2019年的生活方式，企業正努力迎頭趕上。

不過，兩年的疫情還是帶來某些持久變化。視訊會議仍是增長巨大的一行；大城市的商業房地產未來仍不確定，兒童保育業也尚未復蘇，線上運動和雜貨配送的需求仍然很高。

消費者習慣變化，可自美國生活用品生產商「高樂氏」(Clorox)財務業績表現一探究竟。疫情第一年，國人購買創紀錄的紙巾、衛生紙、麵粉等生活必需品，Clorox銷售額飆升20%以上；公司迅速增加清潔濕巾、漂白劑和桌面清潔劑產量。該公司執行長倫德爾 (Linda Rendle) 說，現在銷售已恢復到更正常水平，公司正減少加班；儘管需求仍高於疫情前，但預測至6月30日財年銷售額將下降1%至4%。

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