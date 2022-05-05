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民生好苦 物價飆漲盡頭「看不到」學者：高通膨仍持續

編譯盧炯燊／綜合4日電
專家指出，即使聯準會升息，通膨在短時間內也降不下來，油價、食品價格將繼續走高。圖為消費者在加州一家超市選購肉食。(Getty Images)
專家指出，即使聯準會升息，通膨在短時間內也降不下來，油價、食品價格將繼續走高。圖為消費者在加州一家超市選購肉食。(Getty Images)

不少經濟學者認為，聯準局大幅升息，預示40年來最高的通膨率仍會持續下去，甚至警告可能導致經濟衰退。

知名經濟學者、紐約州國王學院(The King’s College)商業及經濟執行副院長布倫伯格(Brian Brenberg)4日在福斯新聞頻道(Fox News)的一個節目中指出，高消費物價仍會繼續飆漲。

他說，玉米、大豆、小麥及其他主要糧食產品價格仍繼續處於歷史高位；能源燃料同樣處於非常高價的水平，這進一步推動通膨上升，更令人關注的是，這種情況目前看不到盡頭。

布倫伯格警告，由於利率上升，會減低消費者的消費動機，支出減少下會使經濟陷入衰退。

布倫伯格指出，通膨是個壞問題，衰退同樣是個壞問題。他說，拜登政府與聯準會現在將自己逼到了牆角，政府在通膨及經濟衰退問題上正陷入困境，必須面對這個或那個問題。

他說，經濟放緩等於民眾口袋裡的錢少了，同時還會衍生出連串問題，包括企業停止投資、停止招聘，這等於出現就業問題；在美國這個經濟體，工作就業是一個好消息，但會隨著經濟衰退而逆轉，到時意味民眾的工資收入也會下跌。

布倫伯格表示，即使聯準會大幅升息或會令當前的通膨率略有下降，但消費者不應期望加油站或雜貨店的價格會降低。

他解釋，通膨早在去年４月開始大幅飆升，現在是處於通膨的頂峰，即使升息後通膨率或會稍降一點點，但因為是建基於之前的通膨基礎上，所以民眾仍會感覺到物價大幅上漲，而不見回落。

布倫伯格認為，拜登政府試圖找尋其他可以談論的話題，希望轉移人民的視線，然而通膨及物價，始終是每個美國人的想法。

布倫伯格說，無論是在談論食物，還是在談論能源燃料，或是談論住房問題，民眾都離不開物價高昂及持續飆漲，同時感到困擾；對他們來說，這不是個小問題，而是一個非常嚴重的民生問題。他們擔心要被迫過緊縮日子，勒緊褲頭度日。

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