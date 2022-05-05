這事川普做不到 拜登：國債6年來首次減少

拜登總統4日在白宮表示，美國國債今年第一季減少，為六年來首次，達成前總統川普未能兌現的承諾。這將對抑制通膨大有幫助。(美聯社)

拜登 總統4日強調，政府赤字成長今年低於預期且本季國債減少，試圖在通膨籠罩期中選舉的陰霾下，反駁批評他經濟政策領導不力的聲浪。

拜登將削減赤字視為對抗通膨的方法之一，強調國債六年來首次減少，達成前總統川普未能兌現的承諾。

「在前任政府任內，赤字每年上漲，無論是新冠肺炎疫情 之前還是疫情期間。我上任兩年來，(赤字)持續下降。」拜登表示，「這為何重要，因為降低赤字是緩和通膨壓力的一種方式」。

拜登重申赤字降低，藉此反駁共和黨批評聯邦政府1兆9000億元疫情紓困法案讓經濟變差。

疫後重啟經濟、俄羅斯與烏克蘭戰爭造成的商品供應縮減影響，高物價成為民主黨人面臨的主要政治風險。

美聯社報導，尚不清楚在民主黨試圖捍衛參、眾兩院控制權之際，更大的財政責任能否在政治上為拜登帶來好處。

前兩任民主黨總統柯林頓和歐巴馬也削減預算 赤字，卻在卸任後眼見共和黨繼任總統將省下的資金用於減稅。

拜登強調，經濟前景在他任內改善，過去16個月來就業強勁，整體收入增加，帶動潛在稅收。

這表示今年財政年度預算赤字將減少1兆5000億元，比原先預估的1兆3000億元要好；政府借得愈少，就能限制通膨的金融來源。

來源：PBS NewsHour

然而，本季預期國債減少260億元的好景不常，因為債務總額已達23兆9000億元，且會在下半年持續增加。

拜登雖然預期他的計畫將會在未來十年改善預算赤字前景，但國債也必然會上漲。

拜登政府認為償債成本夠低，足以維持借款；批評者則表示，需要結構性改革，改善長期前景。

前國會預算處(CBO)主任霍爾茨-埃金(Douglas Holtz-Eakin)指出，「需要真正的財政重組，因為我們持續看到這些兆元赤字。」

目前領導右翼政策機構「美國行動論壇」(AAF)的霍爾茨-埃金表示，拜登政府將過去兩年的赤字減少，歸功於疫情相關的開銷結束，而非修正決定長程開銷願景的聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和社會安全財務。

霍爾茨-埃金說：「這對國家而言不是正確的期望，他們的所作所為推遲真正需要且對人們重要的政策調整。」