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聯準會升息 家庭借貸成本攀升 負擔更重了

記者顏伶如／綜合報導
聯準會升息後，民眾借貸成本將攀升，車貸負擔變重，信用卡利息也將提高，但對有儲蓄的民眾而言，存款利息則將增加。圖為紐約市曼哈頓的一家花旗銀行分行。(路透)
聯準會升息後，民眾借貸成本將攀升，車貸負擔變重，信用卡利息也將提高，但對有儲蓄的民眾而言，存款利息則將增加。圖為紐約市曼哈頓的一家花旗銀行分行。(路透)

聯邦準備理事會(Federal Reserve)4日宣布升息2碼，6月、7月召開決策會議時可能還會再升息，出現1989年以來速度最快的利率調升。對於家庭來說，借貸成本將因此攀升，車貸負擔變重，信用卡利息也將提高，但對有儲蓄的民眾而言，存款利息則終於有機會超過通膨。

美聯社報導分析，聯準會為了對抗40年來最嚴重通膨而祭出升息措施，過去幾十年的低利率時代終於畫下句點。

根據聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)計畫，借貸成本一旦提高，消費者對於房屋、汽車與其他貨品、服務的需求量將冷卻，進而達到降低通膨的目的。

然而，聯準會的措施存在風險，通膨高漲有可能遲遲不退燒，屆時聯準會只能繼續升息，美國經濟則可能因此陷入衰退。

房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)統計顯示，2022年初以來，房貸利率已提高2%，30年固定房貸平均利率已達5.1%。

房價上漲速度 可能減緩

Bankrate網站首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，房貸利率調高將讓房價上漲速度減緩，因為原本有意買房的某些消費者將退場。美聯社報導分析，市場上的房屋供應量依然維持歷史新低，想要購屋的民眾可能備感挫折，而且房價也不會下降。

有線電視新聞網(CNN)分析，從歷史角度看，聯準會目前的利率並不算高。聯準會前一波在2018年底升息時，尖峰期間利率最高曾調至2.37%。2007年至2009年的「經濟大衰退」(Great Recession)之前，聯準會利率曾調高到5.25%。

包括新冠疫情期間的過去14年中，存款帳戶、定存(certificates of deposit，CD)與貨幣市場帳戶(money market accounts)利息極低，若納入通膨因素考量，存款民眾等於吃虧。

有存款的民眾 多賺利息

聯準會升息雖可讓存款民眾開始多賺一些利息，但需要某段時間才能實現，特別是把錢存在大型銀行傳統存款帳戶的民眾。不過，網路銀行與及他高利率存款帳戶向來積極爭取客戶，利息條件可能比一般銀行更好，但通常訂有金額最高的最低存款規定。

通膨能否在升息之後便開始冷卻？某些經濟專家警告，商品價格在俄烏戰爭爆發後不斷走高，通膨也可能持續惡化。中國近日爆發兩年來最嚴重的最新一波疫情，部分地方政府宣布封城，供應鏈中斷問題恐將雪上加霜。

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