對抗通膨… Fed升息2碼 22年最大幅度 美股大漲

聯準會主席鮑爾4日宣布升息兩碼，是2000年以來的最大升幅。(美聯社)

聯準會 (Fed)為對抗40年來最嚴重通貨膨脹，4日調升基準利率 2碼(50基點)，這是22年來最大幅升息 ；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)呼籲為高通膨所困的國民要有耐心，當局將採取強硬措施控制通膨；受升息消息激勵，股市大幅上漲，道瓊工業指數勁揚逾900點，那斯達克指數大漲逾3%；財政部長葉倫(Janet Yellen)表示，美國經濟穩健成長，可能「軟著陸」。

聯準會4日宣布升息兩碼，50個基點，華爾街股市聞訊大漲。圖為紐約證券交易所交易員緊盯屏幕，觀察市場變化。(歐新社)

「通膨太高，我們理解它造成的困難，我們正迅速採取行動讓它下降。」鮑爾在記者會上不尋常地以直接向全民喊話開場，點出低收入族群的通膨負擔，並說道：「我們致力恢復物價穩定」。

根據鮑爾的評論，這可能意味著未來將多次升息2碼，且可能不會更激進。

聯邦基金利率決定銀行之間對短期貸款收取的費用，但也與各種可調整利率的消費者債務掛鉤。

隨著利率上升，聯準會表示將開始減少其9兆元資產負債表上的資產持有量。在新冠肺炎疫情期間，聯準會一直買進債券以保持低利率和資金在經濟中流動，但物價飆升迫使人們重新思考貨幣政策。

市場已為這兩項決定做好準備，但全年仍動盪不安。投資人依賴聯準會作為確保市場運作良好的積極合作夥伴，但通膨飆升不得不收緊政策。

根據芝加哥商品交易所的數據，4日的升息將把聯邦基金利率推高至0.75%到1%的區間，而目前市場預測是利率在年底前升至2.75%到3%。

聯準會宣布升息2碼後，股市出現波動後走強。

道瓊工業平均指數收盤上漲932.27點或2.81%至3萬4061.06點。史坦普500指數上漲124.69點或2.99%至4300.17點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲401.1點或3.19%至1萬2964.86點。這是史指和那指2020年來最大單日漲幅。

市場預期，聯準會未來幾個月將繼續大幅升息。對此，鮑爾僅表示，2碼的變動「應該在接下來的幾次會議上討論」，但他似乎對聯準會變得更鷹派的可能性不以為然，稱「75基點不是積極考慮的問題」。

鮑爾在記者會上呼應葉倫的說法表示，美國經濟非常強健，足以因應貨幣政策緊縮局面，就算政策緊縮產生衝擊，經濟也有機會「軟著陸」。

葉倫4日接受華爾街日報(WSJ)訪問時說：「我相信今年經濟仍可見強勁成長，聯準會將需要技巧和運氣，但我認為兩者結合是有可能的。」

部分經濟學者預期，隨著聯準會升息，2023年可能出現衰退，但葉倫重申，「軟著陸是有可能的」。