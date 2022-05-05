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TurboTax免費報稅誤導 440萬消費者將獲賠1.41億

編譯孫梁／綜合4日電
Intuit公司將賠償從2016年至2018年使用「TurboTax免費版」報稅的用戶。(美聯社)
Intuit公司將賠償從2016年至2018年使用「TurboTax免費版」報稅的用戶。(美聯社)

報稅軟體TurboTax製造商財捷公司(Intuit Inc.)將向全美近440萬個納稅人賠償1億4100萬元，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)4日宣布，Intuit公司的免費報稅服務誤導和欺騙消費者，根據與全國50個州檢察長達成的和解協議，Intuit公司還將停止宣傳TurboTax「免費報稅」的廣告。

美聯社報導，Intuit公司將賠償從2016年至2018年使用「TurboTax免費版」報稅的用戶，他們使用TurboTax提供的免費報稅軟體，本來是國稅局(IRS)免費報稅計畫的一部分，但最終卻提醒用戶需要付費。

報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司...
報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司，因其誤導性的「免費報稅服務」承諾涉及欺騙，將向近440萬納稅人支付賠償金1.41億元。(路透)

受騙付費報稅的用戶每年可獲賠償30元，將通過郵件收到通知與支票。

在非營利的ProPublica媒體2019年發布報告，指位於加州山景城(Mountain View)的Intuit公司使用欺騙手段，誤導低收入報稅人不用聯邦贊助的免費報稅服務，而轉用該公司的商業報稅軟體TurboTax後，紐約州檢方開始調查。

詹樂霞說：「Intuit公司為了牟利，多年來誤導了最弱勢的群體。全國每個州都在追究他們欺騙數百萬納稅人的責任，我們要為受影響的民眾討回錢財和公道。和解協議是明確的警示，無論公司規模大小，都不能從事欺騙性的非法營銷。」

Intuit公司聲明說：「作為和解協議的一部分，公司沒有承諾有任何不當行為，但對廣告的方式做出某種承諾，並同意支付1億4100萬元解決現有的問題。公司歷來秉持大部分的廣告原則，未來將對其餘部分做出改進，並把此事對公司業務的影響控制在最低。」

截至去年，Intuit公司提供兩個免費版本的TurboTax，一是通過參加國稅局的免費報稅計畫，適用於年收入3萬4000元的納稅人和軍人，但公司去年7月退出，表示在沒有國稅局計畫的限制下，可為報稅人提供更多福利；二是公司的商業「TurboTax免費版」，只適用於簡單報稅的納稅人。

ProPublica媒體認為Intuit公司高管明知是在欺騙用戶，因為所宣傳的免費報稅並非對所有人免費，但「公司網站接連說了三個『免費』，誘使用戶認為是免費報稅，結果卻大失所望」。

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