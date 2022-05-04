羅訴韋德案裁決爭議50年 全美墮胎率持續下降

大法官擬推翻保障婦女墮胎權案例的消息傳出，3日在全美各地引起有如發生超強地震的驚駭反應。圖為3日在華府聯邦最高法院民眾舉牌「不要束縛我們的身體」，抗議大法官。(美聯社)

1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)最高法院作出歷史性重大判決，保障全國女性墮胎 權，然而自該判例之後，美國婦女的墮胎情形已然改變。

美聯社報導，支持墮胎權的「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)蒐集最全面的墮胎數據，聯邦疾病防治中心(CDC ) 也匯編相關數據，但並未涵蓋所有州。

大法官擬推翻保障婦女墮胎權案例的消息傳出，3日在全美各地引起有如發生超強地震的驚駭反應。圖為3日在華府聯邦最高法院民眾擔牌要求「保持墮胎合法化」，抗議保守派大法官。(美聯社)

以下為「羅訴韋德案」之後的國內墮胎走勢：

●2019年CDC接獲的墮胎通報約63萬件(某些州的數據未包含在內)

●1990年為墮胎案件數高峰，共160萬件，其後墮胎人數一直處於下降趨勢，走勢與懷孕率下滑一致

●15歲至44歲的婦女，2019年每1000人中有11.4人墮胎；1973年每1000人有16.3人墮胎

●約94%的墮胎手術在懷孕第13周或之前實行

●CDC數據顯示，墮胎個案大多為20多歲女性，2019年墮胎案件中20多歲的女性占57%

●古特馬赫研究所的數據顯示，1973年20多歲的女性每1000中人中有超過160人懷孕；2017年20多歲的女性每1000人中約110人懷孕

●美國超過半數的墮胎為藥物流產，約54%，這一比率自2000年聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准墮胎藥美服培酮(mifepristone)後便不斷增長；2020後的數據將在今年更新，古特馬赫研究所預測將維持在50%以上

●2019年約四分之三的墮胎案例為非裔 與白人女性，非裔女性的墮胎比率最高，每1000人中約24人墮胎；白人女性的墮胎比率最低，每1000人中約七人墮胎。CDC的族裔相關數據來自30個區域

●2019年CDC的數據顯示，大部分墮胎的女性有至少一個小孩，約60%