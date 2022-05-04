墮胎權可能被廢？最高院出包 猶如越戰秘密被公開
向來嚴謹守密的聯邦最高法院3日證實，政治新聞網站Politico在2日晚率先報導外洩「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)將被推翻的意見書草稿為真；墮胎權支持與反對者和律師界均對大法官內部討論文件遭外洩，表示震驚，雖然並非無先例，但Politico報導外洩近百頁意見書草稿，公開程度在當代絕無僅有，一名律師將此事喻為紐約時報1971年公開越戰秘密「五角大廈文件」(Pentagon Papers)的翻版。
美聯社報導，儘管支持和反對墮胎權的人士都預期，最高法院今夏將推翻1973年婦女墮胎合法化的里程碑判例「羅訴韋德案」，但許多人表示，這份意見書草稿所涉內容，依舊讓人震驚，迫使民眾思考全美不久將面臨的未來。
Politico網站於2日披露，最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)在多達98頁的主要意見書草稿中指出，最高法院將推翻「羅訴韋德案」。
若今夏裁決如該意見書草稿所言，將連帶推翻後來衍生的1992年最高法院判例「全國計畫生育委員會控告凱西案」，其中提供許多合法墮胎服務。
全美約一半的州可能很快開始部分禁止墮胎，尤其是南部和中西部州。墮胎診所3日一早出現許多焦急病患，許多民眾瘋狂致電詢問，也有婦女因此改期提早進行墮胎手術；西維吉尼亞州一間墮胎診所也趕緊告知病患，墮胎依舊合法，而且診所仍照常營業。
部分反墮胎維權者質疑這份草稿是否會成真，有人懷疑為何該草稿會外洩給媒體，以及這是否涉及政治表態；一名墮胎抗議人士指出，最高法院外洩草稿內容令人震驚，他懷疑背後的政治動機是否為了挑起爭端。
最高法院3日在聲明中證實Politico外洩草稿意見書的真實性，但提醒這份文件不代表最高法院的裁決，也不代表任何大法官對此案的最後立場。
首席大法官羅伯茲(John Roberts)3日下令調查外洩來源。
美聯社指出，雖然重大案件裁決遭外洩相當罕見，但並非無先例，只是這回外洩內容逼近百頁，內容之多在現代無出其右。
律師和法律專家大為震驚，年輕時曾為自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)工作過的律師卡提亞(Neal Katyal)表示，此事有如紐約時報1971年公布聯邦政府越戰秘密歷史文件，史稱「五角大廈文件」。
最高法院過去保密到家，一部分是因為僅有少數人能在公開裁決前接觸到裁決內容，包括大法官本人與為其工作的少數人，但後者會簽署保密協議。艾里托的意見書草稿遭外洩前，約有70人看過內容。
過去也有裁決外洩的情況，時代雜誌(Time)1973年在「羅訴韋德案」裁決公開前先報導結果，美國廣播公司(ABC)也在1970年代末期六度獨家披露案件裁決。
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