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羅訴韋德恐推翻 穆考斯基譴責：動搖對最高院信心

編譯潘勛／綜合3日電
共和黨籍聯邦參議員穆考斯基公開支持墮胎權。(Getty Images)
共和黨籍聯邦參議員穆考斯基公開支持墮胎權。(Getty Images)

眾院民主黨籲擴增大法官

共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)3日表示，若目前洩露的意見書草案為實，目前最高法院決定推翻羅訴韋德案判例，取消聯邦對女性墮胎權的保護，那她對最高院的信心便告動搖；另一位共和黨參議員柯林斯(Susan Collins，緬因州)質疑該意見書與兩位保守派大法官平時意見不符；眾院民主黨則呼籲擴增大法官人數以捍衛憲法。

國會山莊報(The Hill)報導，穆考斯基指出，前總統川普提名的大法官人選，在參院同意過程對她說，他們認為最高法院1973年判決是既成法律，也是判決先例，讓她認為他們會捍衛女性墮胎權。

穆考斯基指出，若真按當前洩露出來的意見書草案發展，女性墮胎權遭到推翻，她對目前最高法院的信心就告動搖。

穆考斯基表示，她對民主黨討論要提案，把羅訴韋德案明文制定成法律，抱持開放、考慮態度；另外，她對保守派大法官艾里托2日洩露意見草案相當不悅，「這樣洩露絕對該受指責，應以最強烈措辭譴責」，發生這種事，叫她震驚，認為是史無前例的事。

柯林斯：與2大法官平時意見不符

意見書草案是由政治網站Politico獨家取得及報導；柯林斯參議員發表聲明指出，若意見書草案真是最後決定，Politico的報導無誤，那麼便與戈薩奇和卡瓦諾兩位大法官在同意聽證上的發言、兩人在她辦公室與她會談，內容不一致；她說，「顯然我們還不知道每位大法官的決定及推理，要等到最高法院正式對本案宣布意見」，才見分曉。

媒體詢問柯林斯是否覺得自己被騙，柯林斯拒絕進一步發言，表示聲明書已道盡一切。

意見草案已在華府引發巨大迴響，民主黨國會議員放話反對，另表示接下來要制訂行動，在聯邦層級捍衛女性墮胎權；一些左派議員另推動擴大最高法院大法官席次。

民主黨眾議員鮑曼(Jamaal Bowman，紐約州)3日在推特連珠砲發表推文，指國會應擴大最高法院，以恢復憲法的正當性，保護國內千百萬人；同黨眾議員歐瑪(Ilhan Omar)則表示，推翻羅訴韋德案，置國內女性生命於險境，打臉數十年來的判決先例及壓倒性多數的民意。

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