進步派藉機施壓？最高院草稿誰外洩 共和黨促調查

究竟是誰把最高法院意見書提前外洩，引起各方猜測。圖為最高法院大門。(美聯社)

國會共和黨 議員3日要求調查最高法院意見書草稿外洩的來龍去脈，有人質疑法院內的進步派人員可能想藉公眾輿論施壓五名保守派大法官 ，也有人質疑大法官自行洩漏；柏克萊加州大學法學教授柯爾(Orin Kerr)表示，外洩意見書草稿不是犯罪，但涉事者可能承擔後果。

共和黨領袖3日聚焦最高法院程序遭破壞以致意見書草稿外流，共和黨向來反對「羅訴韋德案」，但僅少數議員對外流內容拍手叫好。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)屢次拒絕評論草稿內容或聯邦終於可能限制墮胎權，而是著重有人蓄意破壞法院威信。

「我認為今日事件是內部有人讓這個機構失信。」麥康諾暗示他反對部分民主黨議員主張擴張最高法院並限制大法官任期的看法，他說：「請著重新聞，而非外流的草稿(內容)，事實是草稿被外洩了。」

保守派首席大法官羅伯茲 (John Roberts)3日證實外洩的草稿是真的，但強調內容並非定論，他已請司法官調查「違背信任」相關事宜。

雖然草稿外流的真相未明，但如何外洩的臆測已眾說紛紜。

部分共和黨質疑，可能是進步派書記官或法官想藉由輿論施壓五名保守派大法官。

另有人質疑可能來自法院內的自由派，美國廣播公司新聞網(ABC News)最高法院記者凱特‧蕭(Kate Shaw)說：「可以肯定的是，這不是滴水不漏的機關，但從未發生這種事；我不認為在最高法院歷史上，或在任何國家，這種事全然未知。」

紐約雜誌「情報員」(Intelligencer)報導，可能是右派釋出文件阻止大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)倒戈，也有可能是左派放消息試圖影響羅伯茲，或讓裁決變得更激烈，或是分散眾人焦點的煙霧彈。

無論是誰如何洩漏了這份草稿，法學教授柯爾2日推文寫道：「首先，不用多說，我不認為這是犯罪，刑法規範洩漏機密文件，但意見書草稿並不屬於此範疇。」

柯爾指出，「就我所知，沒有聯邦刑法直接禁止揭露法律意見書草稿，或許應該要有，但現在沒有。」