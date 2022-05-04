羅訴韋德案將推翻？墮胎權之戰 全美恐大分裂

最高法院將推翻合法墮胎判例，支持與反對墮胎者讓美國分裂為兩派。圖為最高法院九位大法官合影。前排左起艾里托、湯瑪斯、首席大法官羅伯茲、布萊爾、薩多馬友；後排左起卡瓦諾、凱根、戈薩奇、巴瑞特。(路透)

最高院草稿外洩 重磅衝擊

1973年墮胎 權合法化重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)若被最高法院推翻，墮胎權利戰將轉向各州，墮胎至少在13州將立即變成非法，更多州估計也將加入禁止婦女墮胎的行列。另外，至少17州及華府特區 則訂有法律，萬一「羅訴韋德案」判例被推翻，將自動保障墮胎合法。

美聯社指出，最高法院外流意見書草稿的重磅衝擊，將讓全美墮胎權邁向更加兩極且動盪的局面。

共和黨 歡呼 民主黨矢言捍衛

數十年來推動終結墮胎權的共和黨人士歡呼「羅訴韋德案」即將被推翻，民主黨人則矢言保衛存在近半世紀的憲法權利。

最高法院強調草稿內容非最終定案，但各州兩黨人士已磨刀霍霍，同時警告可能危及其他人的權利，多場戰鬥可能在各州上演。

密西西比州禁止妊娠15周以上墮胎的州法引發訴訟，最高法院最快將於今年6月宣布裁決，保障墮胎權的1973年判例「羅訴韋德案」恐將遭到保守派大法官聯手推翻或者大幅限縮。

如果「羅訴韋德案」遭到推翻，婦女墮胎不再受到憲法保障，各州將可以透過州法對墮胎手術訂定各種限制或規範。

若推翻 至少13州墮胎非法

保守派大法官居絕對多數的優勢之下，共和黨執政州先前已紛紛推動立法，等待「羅訴韋德案」一旦遭到推翻，就可啟動「自動生效法」(trigger law)，立即在州內禁止墮胎；全美已有13州通過「自動生效法」州法。

墮胎權益研究團體「葛特馬赫協會」(Guttmacher Institute)指出，佛羅里達州、印第安納州、蒙大拿州、內華達州等雖然目前並沒有「自動生效法」，卻極可能在「羅訴韋德案」被推翻後，加速禁止墮胎或設限。

阿拉巴馬州、喬治亞州、愛阿華州、俄亥俄州、南卡羅來納州等，先前州議會都曾通過限制墮胎法案，但後來被聯邦法院擋下。一旦最高法院推翻「羅訴韋德案」，這些州可能讓過去在聯邦法院遭受挫折的法案敗部復活。

17州自動保障墮胎合法

另外，全美至少17州及華府特區已有法律，萬一「羅訴韋德案」判例被推翻，將自動保障墮胎合法，科羅拉多州是最近加入行列的州，今年3月通過州法保護婦女墮胎權益。

佛蒙特州州法保障婦女墮胎，當地州議員現在推動修法，希望州憲當中明確列入墮胎權保護，如果立法通過將創下全美各州首例。