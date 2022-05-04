墮胎權判例恐推翻 CNN：影響婦女票 有利民主黨

CNN分析，民主黨期中選舉選情原本一路看壞，倘若「羅訴韋德案」被推翻，反將為民主黨催票。圖為2日晚間在最高法院前抗議的民眾。(美聯社)

最高法院1973年保障墮胎權合法化重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，近半世紀後如今恐遭保守派大法官 聯手推翻的消息2日晚間傳出，引起輿論熱議。有線電視新聞網(CNN)3日報導分析，今年期中選舉民主黨 選情原本一路看壞，倘若「羅訴韋德案」果真被推翻，反將為民主黨創造催票效果， 原本投票意願不高的支持者因為迫切感而紛紛站出來，尤其是婦女選民。

有線電視新聞網委託獨立民調機構SSRS在今年1月進行的民調結果顯示，69%受訪美國民眾反對推翻「羅訴韋德案」，支持推翻判例的受訪者則有30%。

最高法院歷史作家、有線電視新聞網司法評論員瓊恩‧比斯丘皮克(Joan Biskupic)2日晚間指出，首席大法官羅伯茲(John Roberts)的立場是不希望全面推翻「羅訴韋德案」。

Politico新聞網站2日晚間獨家報導，由大法官艾里托(Samuel Alito)執筆、尚未公開的主要意見書草稿中寫道，最高法院將推翻「羅訴韋德案」。

比斯丘皮克分析，以目前最高法院生態來看，羅伯茲可能對艾里托意見書採不同意見，並選擇與三位自由派大法官站在同一邊，因此最後投票結果將是5票對4票，仍然是保守派勝出。

「羅訴韋德案」恐被推翻的報導傳出，民主黨陣營立即拋出因應之道。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)說，希望民主黨國會領袖排除重大立法需要60票絕對多數的過關門檻，好讓鞏固「羅訴韋德案」的立法可以迅速通過。

另一方面，不少共和黨 人士則對「羅訴韋德案」有機會被推翻反應熱絡。

最高法院推翻墮胎合法化判例，支持墮胎權的婦女上街發聲，恐會衝擊期中選舉。(路透)

有意角逐2024共和黨總統初選的南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)則在推特發文寫道，如果最高法院最後真的推翻「羅訴韋德案」，屆時將立刻要求州議會召開特別會議，以便在南達科他州「搶救生命以及保障每一個未出世兒童的生命權」。

共和黨籍北卡羅來納州聯邦眾議員克勞索恩(Madison Cawthorn)在推特發文表示，如此結果要感謝前總統川普在最高法院建立了攻不破的保守派絕對優勢。克勞索恩推文寫道：「因為川普，羅訴韋德案將被推翻。」

眾院挺川派要角、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)則說，艾里托撰寫的主要意見書是「我們一生當中最重要也最榮耀的消息」。