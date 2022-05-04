墮胎權意見書 首席大法官確認…白宮、民主黨憤怒

兩派民眾在最高法院前示威，左邊手持「讓墮胎安全合法」，右邊主張「墮胎就是殺害生命」。(路透)

最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）3日確認有關保障婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）主要意見書稿外洩，下令調查這起嚴重破壞信任的洩密案；拜登 總統力阻最高法院推翻這項長達半世紀的判例，民主黨 推動下周在國會表決墮胎合法化法案，但優勢人數不足，通過希望渺茫。

拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）均表示，推翻墮胎權不僅侵害婦女選擇權，也進一步傷害受憲法保障的隱私權，此案已存在近50年，法律的基本公平與穩定性不應被推翻。

「最高法院最糟糕的決定之一」

民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）和眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，若墮胎權遭推翻將是最高法院最糟糕、最具破壞性的決定之一。

拜登說，書稿傳達的是激進意見，且若全國法官遵行，也將影響包含同性婚姻、避孕、甚至怎麼撫養孩子等隱私權利。

拜登下令白宮做好準備，應對最高法院所做的任何決定，他也說，若最高法院真的推翻判決，保障婦女選擇權責任將落在各級政府的民選官員身上。今年11月由選民選出支持選擇權的官員，「我們需要更多支持選擇權的參眾議員來參與立法，我將努力使其成為法律。」

「共和黨以法律為武器傷害婦女」

賀錦麗參加民主黨婦女募款活動時表示，推翻羅訴韋德案是對婦女權益的直接侵害，若女性身體權受侵害，民主不可能強健；她指共和黨以法律為武器傷害婦女。

民主黨訴求女性權益受害，共和黨則將矛頭指向最高法院洩密案，共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）說，這可能是內部洩密，應查明此事。

舒默表示，將草擬相關法案下周交參院表決，迫使每一位參議員表態如何保障婦女選擇權。

不過民主黨在參院只掌握包含賀錦麗在內的51席，墮胎權法案爭議之高，必須先獲得60位議員支持終結院會冗長辯論才有機會闖關，拜登也不願在此時再提修改刪除「費力把事拖」（filibuster）的議事規則。

目前只有柯林斯（Susan Collins）與穆考斯基（Lisa Murkowski）兩位共和黨議員支持婦女墮胎權，距離通過門檻還有一段距離。

「羅訴韋德案」為1973年保障婦女墮胎權的判例，被自由派視為重要里程碑；最高法院去年受理密西西比州禁止懷孕15周孕婦墮胎法令爭議案，密西西比州要求推翻羅案判例。

書稿外洩 暴露最高法院分裂

這次外洩的是主要意見書的草稿，雖尚未定案，但保守派大法官掌握最高法院多數，該意見書獲得5位大法官支持，幾乎篤定通過，美聯社報導，最後判決結果可能到6月底、7月初會出爐。

若最高法院推翻保障墮胎權的決定，將衝擊全國，22州將可立即禁止墮胎，影響約3600萬名育齡婦女。

羅伯茲說，外洩書稿嚴重破壞信任，他已下令調查；該意見書自2月起撰寫至今，還不是定稿，也不代表任何一位大法官在此議題上的最終立場。

基於秘密審查原則，草案通常只在內部傳閱，羅伯茲表示，洩漏法院機密破壞司法公正性的意圖是不會成功的，最高法院的工作不會受到任何影響。

最高法院外自媒體報導後持續聚集示威群眾，支持者與反對派壁壘分明，一邊高呼「解禁身體權」、「不能走回頭路」，一邊大喊「墮胎是暴力」。

路透報導，外洩書稿暴露了最高法院的分裂，當掌握多數大法官席次的保守派持續在各種主要議題上推翻法律，最高法院這個曾經穩重的機器如今只能勉強運轉。

民主黨籍參院多數黨領袖舒默(中)承諾，立即草擬墮胎權法案。儘速付諸表決。(Getty Images) 拜登總統譴責最高法院推翻墮胎權合法化判例，警告恐會危及同性婚姻等其他權利。(美聯社)