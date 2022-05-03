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追查國會暴亂 共和黨3眾議員遭約詢

記者張聲肇／綜合報導
共和黨眾議員布魯克斯。（美聯社）
共和黨眾議員布魯克斯。（美聯社）

眾院特別調查委員會2日致函畢格斯(Andy Biggs ，亞利桑納州)等三名共和黨眾議員，請他們就己所知，提供元月6日國會暴亂資訊，說明各自參與暴動的程度。

共和黨眾議員畢格斯。（美聯社）
共和黨眾議員畢格斯。（美聯社）

阿拉巴馬州眾議員布魯克斯(Mo Brooks)自稱「川普曾要求我取消2020年選舉結果」，調查委請他說明原委。給德州眾議員傑克遜(Ronny Jackson)的信函則附上暴動期間極右派民兵團體「守誓者」給他的簡訊，內容是傑克遜「需要保護」，因為他有「應予保護的重要資料。」

調查委員預定下周當面和這三位「涉案」同僚釐清各人涉入整個事件的情況，因為再過一個月，委員會就將陸續公布調查結果。

傑克遜顯然不想和調查委員會合作。他說，「我一概不知。我和元月6日跟我有簡訊來往的人沒有聯絡。」

共和黨眾議員傑克遜。（Getty Images）
共和黨眾議員傑克遜。（Getty Images）

畢格斯也不打算配合調查。他還呼籲共和黨團領導人，把調查委員會當中的兩名共和黨議員麗茲‧錢尼和金辛格開除黨團。其餘委員都是民主黨議員。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也拒絕提供有關資訊。麥卡錫在暴亂後接受採訪時留下的錄音紀錄顯示，他當時告訴共和黨同僚，他會要求川普辭職，他也對有些共和黨議員煽風點火、火上加油的談話，表示憂慮。

民主黨籍調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)說，委員會希望麥卡錫解釋一下錄音談話的內容。

湯普森說，「我們努力要讓美國人民明白，當天發生了什麼以及為什麼發生，我們認為，所有的證人都有愛國的責任，和調查委合作。」「我們呼籲國會同仁，像數百位與本委員會合作的人一樣，陳述所知，讓大家徹底明白當天的全部真相。」

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