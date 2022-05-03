我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

全美首例 喬州設特別大陪審團 查川普是否干涉大選

編譯陳韻涵／綜合2日電
喬治亞州富爾頓郡法院法官麥克博尼批准成立特別大陪審團，調查2020年大選時，川普等人有無干涉喬州選務。(美聯社)
喬治亞州富爾頓郡法院法官麥克博尼批准成立特別大陪審團，調查2020年大選時，川普等人有無干涉喬州選務。(美聯社)

喬治亞州郡法官批准成立「特別大陪審團」(special grand jury)，徹查前總統川普等人是否干涉喬州2020大選，創全美首例。

美聯社報導，這項調查自去年初期開始，喬州富頓郡(Fulton County)地方檢察官法妮·威利斯(Fani Willis)在一封信件中，訴請主審法官批准特別大陪審團成立，藉此對拒絕配合調查者發送傳票。

主審法官下令，特別大陪審團自2日起最多可存在一年，這個特別大陪審團從200人的清單中遴選26人，其中23人負責大陪審團職務，三人候補。

喬治亞州富爾頓郡法院法官麥克博尼批准成立特別大陪審團，調查2020年大選時，川普...
喬治亞州富爾頓郡法院法官麥克博尼批准成立特別大陪審團，調查2020年大選時，川普等人有無干涉喬州選務。圖右為聽審的地區檢察官威利斯。(美聯社)

特別大陪審團調查單一主題，提供地方檢察官建議，再由地方檢察官決定是否透過一般的大陪審團尋求定罪。

此案受到公眾高度關注，法庭因此直播2日的特別大陪審團成員遴選程序，但在陪審團選定成員後，所有司法程序將進入偵查不公開的階段。

負責監督特別大陪審團的富頓郡高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)告訴陪審團成員說，他們不會聽審而是要擔任調查性質的特別大陪審團，探究2020年大選的喬州情況。

麥克伯尼解釋，大陪審團成員必須是年滿18歲的美國公民，過去半年要住在富頓郡；過去兩年曾任或當選民選官員者不適任，曾犯重罪或去年曾參與該郡陪審團的人也不符合遴選資格；此外，若陪審團成員與調查案件存在利益衝突，必須事前主動揭露。

威利斯證實，她的團隊將徹查川普2021年1月施壓喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)「尋找」更多贏得該州所需選民投票的通話內容。

她表示，團隊也會調查共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)2020年11月與拉芬斯伯格的通話內容，亞特蘭大檢察官2021年1月4日為何突然辭職，以及喬州州議會2020年12月選舉聽證會的評論等。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
喬州 檢察官 川普

上一則

全美學校去年禁了1597本書 德州禁最凶

下一則

面臨可能的經濟衰退 專家教你怎樣理財避險

延伸閱讀

川普干涉2020大選？喬州設特別大陪審團要查 全美首例

川普干涉2020大選？喬州設特別大陪審團要查 全美首例
超級川粉、枕頭公司老闆重回推特 新帳號4小時被封

超級川粉、枕頭公司老闆重回推特 新帳號4小時被封
前防長爆料 川普曾提議開槍打示威者小腿

前防長爆料 川普曾提議開槍打示威者小腿
德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板

德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57
彼德森國際經濟研究所的分析師說，中國有以鄰為壑的政策，助長全球通膨。路透

華府智庫：不止俄羅斯 中國「3個行動」也助長全球通膨

2022-05-02 00:08

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力