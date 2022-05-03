全美首例 喬州設特別大陪審團 查川普是否干涉大選

喬治亞州富爾頓郡法院法官麥克博尼批准成立特別大陪審團，調查2020年大選時，川普等人有無干涉喬州選務。(美聯社)

喬治亞州郡法官批准成立「特別大陪審團」(special grand jury)，徹查前總統川普 等人是否干涉喬州 2020大選，創全美首例。

美聯社報導，這項調查自去年初期開始，喬州富頓郡(Fulton County)地方檢察官 法妮·威利斯(Fani Willis)在一封信件中，訴請主審法官批准特別大陪審團成立，藉此對拒絕配合調查者發送傳票。

主審法官下令，特別大陪審團自2日起最多可存在一年，這個特別大陪審團從200人的清單中遴選26人，其中23人負責大陪審團職務，三人候補。

喬治亞州富爾頓郡法院法官麥克博尼批准成立特別大陪審團，調查2020年大選時，川普等人有無干涉喬州選務。圖右為聽審的地區檢察官威利斯。(美聯社)

特別大陪審團調查單一主題，提供地方檢察官建議，再由地方檢察官決定是否透過一般的大陪審團尋求定罪。

此案受到公眾高度關注，法庭因此直播2日的特別大陪審團成員遴選程序，但在陪審團選定成員後，所有司法程序將進入偵查不公開的階段。

負責監督特別大陪審團的富頓郡高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)告訴陪審團成員說，他們不會聽審而是要擔任調查性質的特別大陪審團，探究2020年大選的喬州情況。

麥克伯尼解釋，大陪審團成員必須是年滿18歲的美國公民，過去半年要住在富頓郡；過去兩年曾任或當選民選官員者不適任，曾犯重罪或去年曾參與該郡陪審團的人也不符合遴選資格；此外，若陪審團成員與調查案件存在利益衝突，必須事前主動揭露。

威利斯證實，她的團隊將徹查川普2021年1月施壓喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)「尋找」更多贏得該州所需選民投票的通話內容。

她表示，團隊也會調查共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)2020年11月與拉芬斯伯格的通話內容，亞特蘭大檢察官2021年1月4日為何突然辭職，以及喬州州議會2020年12月選舉聽證會的評論等。