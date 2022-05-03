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影響婦女合法墮胎權 最高法院將推翻羅訴韋德案

編譯陳韻涵／綜合2日電
最高法院將推翻合法墮胎的判決，讓國會立法來決定墮胎是否合法。圖為支持和反對墮胎權人士在最高法院門前示威，各持己見。(路透)
最高法院將推翻合法墮胎的判決，讓國會立法來決定墮胎是否合法。圖為支持和反對墮胎權人士在最高法院門前示威，各持己見。(路透)

政治新聞網站Politico於2日獨家披露，聯邦最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)在尚未公開的主要意見書草稿中寫道，最高法院將推翻1973年攸關婦女墮胎權的里程碑判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。

最高法院去年出乎各界意料受理「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)，預定今年春末夏初裁決密西西比州立法禁止懷孕15周的孕婦墮胎的法令；此案被視為推翻保障婦女墮胎權利「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的里程碑案件。

Politico自稱取得今年2月初開始流傳的最高法院意見書草稿，艾里托在標註「法院意見」的草稿中寫道，「我們認為，必須駁回羅訴韋德案」，「是時候聽從憲法並把墮胎議題還給民選代表了」。

全美目前已有近半數州通過墮胎禁令法律，另有數州實施嚴格的墮胎法規。

有線電視新聞網(CNN)報導，最終意見還沒公布且未經大法官投票；意見書可能在6月底公布，但在正式公告前，行文措辭可能修改。

Politico宣稱意見書是真的，CNN無法獨立驗證意見書的真實性，最高法院發言人不予評論；CNN指出，Politico史無前例地刊載最高法院意見書，有違司法保密準則。

Politico報導中也表示，美國近代歷史中，法院從未在案件未結案之前公開決定草案，這項空前的揭露事件肯定會讓關於這場爭議訴訟的辯論愈演愈烈。

根據這份意見書副本，最高法院將推翻 「羅訴韋德案」，即聯邦保障墮胎的憲政權利；若意見書屬實，將會對後續墮胎行為產生巨大影響，改變美國女性生殖權的樣貌。

「羅訴韋德案」透過聯邦憲法保障孕婦墮胎權，這是繼1992年「計畫生育聯盟訴凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)之後，一直維持到今日的女性權益。

然而，艾里托在意見書中寫道：「羅訴韋德案打從一開始就錯得離譜，論述理據薄弱，這項決定造成嚴重後果，羅訴韋德案和凱西案不僅未能解決全國性的墮胎議題爭端，反而引起辯論並深化分裂。」

消息人士透露，另外四名共和黨總統任命的大法官在去年12月口頭答辯聽審之後，認同艾里托推翻羅訴韋德案的論點，這四人分別是湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，以及巴瑞特(Amy Coney Barrett)；這五人的看法直到本周依然維持一致，沒有改變。

另外三位民主黨總統任命的大法官，布萊爾(Stephen Breyer)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)，以及凱根(Elena Kagan)則抱持異議，其中83歲的自由派布萊爾訂今夏退休。

保守派首席大法官羅伯茲(John Roberts)最終將舉行投票，他會加入哪一派論述，或有獨樹一格的觀點，仍待觀察。

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