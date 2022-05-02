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力挺烏克蘭 美第一夫人將訪東歐2國 會難民、官員與美軍

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力挺烏克蘭 美第一夫人將訪東歐2國 會難民、官員與美軍

編譯羅方妤／即時報導
美國第一夫人吉兒．拜登。美聯社
美國第一夫人吉兒．拜登。美聯社

美國CNN報導，美國第一夫人吉兒．拜登5日至9日將出訪東歐羅馬尼亞和斯洛伐克，與兩國資深官員、當地美國使館人員、當地美國駐軍，及烏克蘭難民會面。這是她繼去年7月前往日本參加東奧開幕式後，第二次獨自出訪。

吉兒將於5日先前往羅馬尼亞，並於6日先在該國東南部米哈伊爾．科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogalniceanu Air Base），與當地美軍會面。她隨後會前往羅馬尼亞首都布加勒斯特，與羅馬尼亞政府和人道救援工作者會面。聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，截至5月1日，約82萬5874名烏克蘭難民湧入羅馬尼亞，數量僅次波蘭。

吉兒將在7日傍晚前往斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦，與當地美國使館官員會面。她將在8日前往柯西契市（Kosice）和米斯奈尼默茲克村（Vysne Nemecke）與烏克蘭難民會面，也會向為難民開放家園的斯洛伐克人致意。吉兒在訪東歐行最後一天會與斯洛伐克官員會面，之後返回美國。聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，截至5月1日，近38萬名烏克蘭難民湧入斯洛伐克。

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