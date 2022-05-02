烏克蘭外長控俄毀「一帶一路」 要中國提供安全保證

烏克蘭外交部長庫列巴。（歐新社）

烏克蘭 外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)4月30日接受新華社訪問，要求北京 提供基輔安全保證。他在訪談中指責俄羅斯 的入侵行動，是中國國營媒體近來刊登的最直率批評俄羅斯說法。

媒體報導，庫列巴在訪談中表示：「烏克蘭正在研究，由中國在內的聯合國安理會常任理事國和其他大國提供安全保證。我們提議讓中國成為烏克蘭安全的保證者之一，這顯示我們對中國的尊重和信任。」

中國2013年承諾烏克蘭，若烏克蘭遭到入侵或遭受核子攻擊威脅，中方將提供「安全保證」，但俄羅斯2月入侵烏克蘭後，北京迴避此一問題。

北京外交部近日回答安全保證的問題時表示，這種「安全保證在內容上有明顯的限制，會在特定狀況下啟動」。

中國官員經常譴責以美國為首的北約組織挑釁俄國，引發這次入侵行動，並指控西方國家運送武器到烏克蘭以致衝突升高。

俄國2月24日入侵烏克蘭以來，庫列巴只和中方外長王毅通過兩次電話，王毅上個月卻和俄國外長拉夫洛夫兩度會面，重申中俄合作「無上限」。

庫列巴並在新華社這場訪談中指控俄國「破壞」北京的「一帶一路」計畫，並警告全球食物安全危機將威脅中國經濟。他說：「我們認為這場戰爭不符合中國利益。」

他直接以中國官員和官方媒體一直避用的「入侵」，來稱呼俄羅斯的行動。他說：「局勢並非因為烏克蘭而升高，我們是在行使自衛權。」