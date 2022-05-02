若攻台被美制裁 傳中國高層急找銀行商對策

美及西方盟國對俄進行制裁後，據說中國監管機構日前急找銀行代表緊急會商，討論如何避免中國海外資產受到如同俄國入侵烏克蘭 所受到的美國主導制裁。外界認為，誘發類似制裁的可能要素是中國入侵台灣。

金融時報1日報導，根據知情人士透露，中國監管機構在4月22日與人民銀行、財政部 、匯豐銀行等數十家本地和國際銀行高層召開內部會議。一名財政部高級官員在會議開頭時說，中國對於美國和其盟國凍結俄羅斯 央行美元資產的能力處於戒備狀態。

官員們擔心，如果發生地區性軍事衝突或危機，美國可能會對北京採取同樣制裁。在俄國入侵烏克蘭危機期間，中國國家主席習近平所率領的政府，一直堅定地支持俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，中國仍和俄羅斯有商業往來，中國的銀行和公司對於可能引發被制裁保持警戒心。

官員和與會者沒有提到具體情況，不過普遍認為會引發類似制裁的一個可能性是中國入侵台灣。

一名聽取現場會議簡報的人士表示，如果中國入侵台灣，中國和西方經濟的脫鉤將比與俄羅斯脫鉤嚴重得多，因為中國的經濟足跡涉及世界每一個角落。

香港東方資本研究公司董事總經理科利爾(Andrew Collier)指出，中國政府的擔憂是正確的，因為美國金融制裁的後果是災難性的。

中國證監會主席易會滿、前中國證監會主席肖鋼在這場會議上提問，可以採取哪些措施來保護國家的海外資產，特別是外匯存底3.2兆美元。中國海外資產還有，超過1兆美元的美國國債、紐約辦公樓等，例如，國有的大家保險集團擁有紐約華爾道夫酒店。

另一名現場人士說，現場沒有人想到好的解決方案，中國的銀行系統沒有做好資產被凍結或是被排除在Swift系統外的準備。

有些銀行代表建議，人民銀行可以要求出口商將其所有外匯收入兌換成人民幣，以增加其在岸美元持有量；目前允許出口商保留部分外匯收入以備將來使用。另也有人提議，可大幅削減中國公民每年可用於海外旅行消費、教育和其他離岸購買的5萬美元配額。

有一名官員詢問，是否可以多元化投資更多日元或歐元支持的資產時，現場銀行代表認為，這個想法不切實際。

中國作為世界第二大經濟體，持有大量美元資產且與美國貿易關係密切，在場的一些銀行代表也懷疑，美國是否真有能力切斷與中國的經濟聯繫。

科利爾同意這個說法，他說，美國很難對中國實施大規模制裁。

對於這場會議，金融時報採訪匯豐銀行希望能作評論，未獲回應。