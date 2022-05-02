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若攻台被美制裁 傳中國高層急找銀行商對策

編譯中心／綜合1日電

美及西方盟國對俄進行制裁後，據說中國監管機構日前急找銀行代表緊急會商，討論如何避免中國海外資產受到如同俄國入侵烏克蘭所受到的美國主導制裁。外界認為，誘發類似制裁的可能要素是中國入侵台灣。

金融時報1日報導，根據知情人士透露，中國監管機構在4月22日與人民銀行、財政部、匯豐銀行等數十家本地和國際銀行高層召開內部會議。一名財政部高級官員在會議開頭時說，中國對於美國和其盟國凍結俄羅斯央行美元資產的能力處於戒備狀態。

官員們擔心，如果發生地區性軍事衝突或危機，美國可能會對北京採取同樣制裁。在俄國入侵烏克蘭危機期間，中國國家主席習近平所率領的政府，一直堅定地支持俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，中國仍和俄羅斯有商業往來，中國的銀行和公司對於可能引發被制裁保持警戒心。

官員和與會者沒有提到具體情況，不過普遍認為會引發類似制裁的一個可能性是中國入侵台灣。

一名聽取現場會議簡報的人士表示，如果中國入侵台灣，中國和西方經濟的脫鉤將比與俄羅斯脫鉤嚴重得多，因為中國的經濟足跡涉及世界每一個角落。

香港東方資本研究公司董事總經理科利爾(Andrew Collier)指出，中國政府的擔憂是正確的，因為美國金融制裁的後果是災難性的。

中國證監會主席易會滿、前中國證監會主席肖鋼在這場會議上提問，可以採取哪些措施來保護國家的海外資產，特別是外匯存底3.2兆美元。中國海外資產還有，超過1兆美元的美國國債、紐約辦公樓等，例如，國有的大家保險集團擁有紐約華爾道夫酒店。

另一名現場人士說，現場沒有人想到好的解決方案，中國的銀行系統沒有做好資產被凍結或是被排除在Swift系統外的準備。

有些銀行代表建議，人民銀行可以要求出口商將其所有外匯收入兌換成人民幣，以增加其在岸美元持有量；目前允許出口商保留部分外匯收入以備將來使用。另也有人提議，可大幅削減中國公民每年可用於海外旅行消費、教育和其他離岸購買的5萬美元配額。

有一名官員詢問，是否可以多元化投資更多日元或歐元支持的資產時，現場銀行代表認為，這個想法不切實際。

中國作為世界第二大經濟體，持有大量美元資產且與美國貿易關係密切，在場的一些銀行代表也懷疑，美國是否真有能力切斷與中國的經濟聯繫。

科利爾同意這個說法，他說，美國很難對中國實施大規模制裁。

對於這場會議，金融時報採訪匯豐銀行希望能作評論，未獲回應。

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