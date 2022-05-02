防台海開戰 美、英高層傳首度商討 衝突應變計畫浮檯面
英國金融時報1日報導，美英高階官員曾於3月針對如何降低中國武力犯台的風險舉行會談，並首度探討台海衝突的應變計畫，甚至談到美國若為了台灣與中國開戰，英國將扮演何種角色。
消息人士透露，白宮印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)與白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger)，3月初在印太戰略會談期間，與英國代表就台灣問題舉行會談。
報導指，三名熟悉內情的消息人士指出，美國政府認為北京對台灣的態度日益獨斷，因此希望與包括英國在內的歐洲盟國加強合作，讓此事獲得更多關注。
兩國會商 非因立即性威脅
在北京加強台灣附近的軍事活動後，美方為強化與日本、澳洲已進行的高層對話，而與英國會商，並非因為台灣有立即性威脅。
消息人士透露，美英高層對話觸及廣泛議題，包括英國如何與台灣展開更多外交工作、如何加強在亞洲的嚇阻能力，甚至包含如果美國最終為了台灣與中國開戰，英國將扮演何種角色。
一位英國官員表示，這場會議是美英在台灣議題上迄今「最高層級」且「最重要」的討論。他表示，這是拜登政府上台後展開的「深入政策對話」一環。
白宮並未評論這場關於台灣的會議，英國政府發言人則稱從不評論私下會議。
布魯金斯研究院資深研究員何瑞恩(Ryan Hass)表示，加強商討台灣議題是明智的，可以減低戰爭機率，也能為可能的衝突預作準備，尤其是在「烏克蘭背景」之下。
美國國防部前副助理部長柯林克(Heino Klinck)說：「美國軍事策畫人員並不指望德國或法國在台海發生衝突時派出軍艦，或英國派出航空母艦。但當這些國家派艦前往南海或穿越台灣海峽，就會對中國發出強烈訊號。」
報導引述台灣高階官員的說法表示，台灣注意到美國試圖讓更多盟友參與台灣計畫，「他們一直與日本、澳洲合作，他們現在正試圖與英國合作」。
台灣問題 美英正加強行動
三個印太國家的外交官員表示，美英加強行動，使得美國在台灣問題的參與度來到前所未有的程度。
英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)本周表示，北大西洋公約組織(NATO)應在亞洲扮演一角，「我們需要預先制止亞太的各項威脅，與日本、澳洲等盟國合作，確保太平洋獲得保障。」她說：「我們必須確保像台灣這樣的民主國家有能力捍衛自己。」
編輯推薦
-
俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。
上一則
出席白宮記協晚宴諷川普 拜登：美國民主不是實境秀
下一則
FB留言