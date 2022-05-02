亞裔 美成長最快族群 華人490萬最多數 印度裔收入最高

全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

根據有線電視新聞網(CNN)配合亞太裔傳統月特別報導，亞裔 是美國人口成長最迅速的族群，經常被歸類在籠統的單一標籤底下，其實亞裔社群的歷史、文化背景非常多元，家族根源可追溯到數十個國家，大多數亞裔民眾住在東西兩岸，高達三分之一亞裔住在加州。亞裔更是所有族裔當中收入差異最大的，印度 裔家庭年收入中位數為12萬7000元位居榜首，緬甸裔家庭年收入中位數4萬6000元殿後。

長期居種族暴力受害者

報導指出，美國建國初期便有亞裔人出現，但長久以來卻飽受「少數族裔模範生」(model minority)刻板印象之苦，也是種族暴力的受害者。專家指出，近幾年出現的最新一波反亞偏見(anti-Asian bias)，導因是許多美國人對亞裔族群的歷史缺乏認識，加上新冠疫情期間各種仇外言論散布。

「亞裔美國人」(Asian American)一詞最早出現於1968年，一名柏克萊加大(University of California Berkeley)研究生以這個詞彙定義在政治及社會運動中爭取權益的華裔 、韓裔、日裔以及菲律賓裔美國民眾。

7月4日國慶日即將來臨，拜登2日在白宮東廂參加21名新公民的入籍儀式。（歐新社）

華裔、印裔、菲裔3大社群

人口普查局(US. Census Bureau)數據顯示，目前美國約有2200萬亞裔美國人，約占總人口7%。過去數十年來，在聯邦政府及社運團體的分類裡，亞裔通常與太平洋島國族裔(Pacific Islanders)合併考慮，太平洋島國族裔包括夏威夷原住民、薩摩亞人、關島原住民或查摩洛人(Chamorro)。全美約有150萬太平洋島國族裔。

華裔、印度裔及菲律賓裔是亞裔人口當中的三大社群，但沒有單一社區在亞裔人口當中居絕大多數。統計顯示，目前美國華裔約有490萬人，印度裔約430萬人，菲律賓裔則約400萬人。太平洋島國族裔則以全美約有89萬2000人的玻里尼亞人居多數。

全美亞太裔華人占最多人數。圖為拜登總統2021年1月21日就職當天，華府國家大草坪上插遍國旗。(美聯社)

三分之一亞裔住在加州

絕大多數亞裔人口住在加州、紐約州、德州及夏威夷州四州，全美三分之一亞裔則以加州為家，其中加州洛杉磯郡(Los Angeles County)有著高比例的華裔居民，菲裔、韓裔、日裔及印度裔社區規模也頗為可觀。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)研究發現，從經濟角度分析，亞裔是美國所有族裔社群當中收入差異最大的，在收入排行榜名列前茅者的收入，約為排行榜最後收入的10.7倍。相較於非洲裔、西語裔及白種人，亞裔雖然平均教育程度最高，但亞裔民眾之間收入卻出現天壤之別，有些民眾從事白領工作，也有民眾在低薪產業服務。

全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數，但亞太裔內族裔繁多，多元化。 (路透)

印裔12.7萬收入數高、台灣10.2萬元第二

亞裔當中收入最高的是擁有大學學歷、25歲以上的印度裔美國人及台灣裔美國人，家庭年收入中位數分別為12萬7000元及10萬2000元，接下來依次為家庭年收入中位數的10萬元的菲裔美國人、家庭年收入中位數的9萬4000元的印尼美國人、家庭年收入中位數的8萬8000元的巴基斯坦裔美國人、家庭年收入中位數同為8萬5000元的華裔美國人及日裔美國人、家庭年收入中位數的7萬7000元的韓裔美國人。

智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)估計，目前大約150萬無證移民為亞裔，其中約有半數來自印度或中國；來自印度的近47萬，來自中國的約40萬。