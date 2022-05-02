全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

紐約時報報導，全美大多數州的新冠病毒確診案例及住院案例，如今紛紛出現自從今年1月Omicron變種病毒疫情 爆發以來的另一波增加。今年4月初時，國內新增確診案例曲線幾乎維持平緩，到了月底全美除了3州之外，其他州的確診案例都有增加，反映全美疫情有升溫趨勢；不過，重症、住院者並不多，大多數感染者並無症狀。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)健康安全研究中心(Center for Health Security)資深研究員湯尼爾(Eric Toner)說，這波確診案例絕大多數病況都相對輕微。

統計顯示，當前全美這波疫情再起主要以東北部為主，疫情的熱點在紐約州中部，包括賓漢頓、水牛城、雪城、羅契斯特和優地佳，幾乎所有社區都出現高感染。但傳染力增強的Omicron亞型變異株BA.2，目前也在美國其他地區現身。過去兩周裡，西維吉尼亞州 、猶他州的確診案例便都各自增加超過一倍。

染疫住院案例今年4月間一度降至2020年3月以來最低點，但現在全國各地又有反彈趨勢。統計顯示，全美30州及屬地過去兩周當中住院率出現增加，東北部絕大多數地區的染疫住院人數與4月中旬相比，則是增加大約40%以上。

湯尼爾受訪時說：「疫情還沒結束」。他表示，如果太快就鬆懈所有的防疫保護措施，「將會釀成錯誤」。

美國疾病防治中心(CDC)公布最新統計報告顯示，全美人口當中約有60%至少曾經感染新冠病毒一次。報導指出，這波疫情升高的現象從某種角度來看，印證了學者專家的群體免疫推論，也就是民眾可以因為先前染疫或接種新冠疫苗而產生抵抗力。

美國目前每天的新增確診案例約有5萬5000例，仍然保持在2021年夏季以來的低點。住院案例雖然近來回升，但與疫情期間其他任何時段相比，也都算是低點。

紐約時報分析，如果要研判新冠病毒的殺傷力，以確診案例統計做為指標，已經逐漸變得失準，因為越來越多全美民眾採用居家快篩檢測 劑，檢測結果如何並未通報。在這種情況下，如今某些主管官員紛紛改以染疫住院率的追蹤統計，做為判斷疫情走向的指標。

湯尼爾指出：「我們現在並未看到各地醫院負荷沉重，這點讓人頗感欣慰。」