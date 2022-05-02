華埠抗爭再下一城 紐約格蘭街遊民所取消

市府擬宣布取消格蘭街231號遊民所項目。(記者和釗宇╱攝影)

市府此前計畫在華埠 新建四個遊民 收容所，遭到社區強烈反彈，遊行示威不斷；繼日前市府宣布取消麥地臣街(Madison St.)47號的遊民所項目後，社區抗爭又再成功；消息人士透露，市府擬於周一(2日)宣布取消格蘭街(Grand St)231號遊民所項目，這一消息1日晚獲華埠選區市議員馬泰(Chris Marte)證實。

反對者連署逾萬人 紐約市府退讓

市府原計反對者連署逾萬人 市府終退讓畫在格蘭街231號的「漢璧酒店」新設遊民所，提供94個床位以及50個收留椅，而且該遊民所在設施內將不限制毒品 的使用、不搜查武器、沒有宵禁、允許一級和二級性犯罪者入住；日前曼哈頓第二社區委員會在會議上以37票對六票通過決議案，反對格蘭街231號遊民所建案；積極反對遊民所的「社區保護及改善聯盟」(Alliance for Community Preservation and Betterment)也發起連署，參與者超過1萬人。

經社區不斷抗爭，市府終於退讓；知情人士稱，馬泰辦公室已與市府交涉，市府最終答應不再繼續推動格蘭街231號遊民所建案，正式消息訂於2日宣布。

馬泰市議員1日晚也證實市府已經答應社區請求，停止推進該建案。

他表示，「臨時遊民所永遠無法解決遊民和毒品問題，社區的反對和擔憂得到了回應；我們期待與市長繼續合作，建造更多永久性可負擔住房，確保華埠的聲音能夠被市府聽到。」

「社區保護及改善聯盟」委員會成員李翠珊(Susan Lee)說，若消息屬實，「我很高興我們的抗爭有了成效，我們希望漢璧酒店仍然作為酒店運營，因為那樣的話有利於華埠的經濟恢復；不過，目前華埠仍有兩個新建遊民所項目正在推進，我們將為社區的利益繼續抗爭。」

市府擬宣布取消格蘭街231號遊民所項目。（記者和釗宇／攝影）

繼取消麥地臣街遊民所後 抗爭再度成功

市府還計畫在堅尼路349號和東百老滙91號新建遊民所；市府此前已宣布將取消在麥地臣街47號開設遊民所的計畫，市遊民服務局(DHS)表示，在實地考察了華埠遊民所的建址後，決定將47號的遊民所重新安置到一個服務較少的社區。

雖然抗爭取得進展，社區人士表示，市府應拿出數據與社區坦誠對話，將繼續舉辦示威。

「關注東百老匯委員會」成員王鏑表示，「我們希望的是市府能跟社區對話，拿出數據來說話，而不是簡單取消了事；華埠社區過去30年一直缺乏投資，市府應該停止這種政策性的歧視。」該委員會訂於2日中午在華埠舉行集會，就遊民所問題繼續抗爭。