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美擬出售俄羅斯權貴資產援助烏克蘭 俄揚言報復

中央社／莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯今天示意可能沒收敵對國家在俄國的資產，藉此報復美國提議出售俄國權貴的資產，然後將收益用來協助建設烏克蘭

法新社報導，俄國下議院國家院（Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，針對已決定沒收俄國資產的敵對國家，採取對等措施、沒收其公民在俄國的資產很公平。

沃洛金在Telegram頻道寫道：「而販售這些資產的收益，將用於我國的發展。」

他並指控「某些敵對國家如立陶宛、拉脫維亞、波蘭，甚至是美國」公然藐視國際法，「訴諸徹頭徹尾的竊盜行徑」。

他表示，「如今俄國商人正在收購在俄國境內營運的外國公司，以及想離開我國市場的夥伴的股份」；他並呼籲「敵對」國家「文明行事和遵守國際法」。

美國總統拜登（Joe Biden）之前宣布一項擴大施壓俄國經濟的提案，擬加強沒收程序，讓俄國權貴的資產得以「出售」，藉此「補償俄國引發的損害，協助建設烏克蘭」。

沃洛金表示，這麼做「已設下危險先例，可能反噬美國自己」。

他並宣稱：「這項決定不會影響我國經濟。富有（俄羅斯）公民的遊艇、別墅和其他資產，對（俄國）發展沒貢獻。」

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