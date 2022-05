東歐最大媒體NEXTA本月1日下午在推特公布一段影片顯示,美國聯邦眾議院議長波洛西 訪問烏克蘭 首都基輔,與烏國總統澤倫斯基 會面。

影片一開始顯示,波洛西與澤倫斯基短暫握手寒暄後,一起走進一棟建築物內準備開始會談。兩人也有合影留念,澤倫斯基還授予波洛西「奧爾加公主勳章」(Order of Princess Olga)。這是烏克蘭用來獎勵在國家、科學、教育和文化等領域表現傑出的女性。

‼️ U.S. House @SpeakerPelosi arrives in #Kyiv to meet with Volodymyr @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/xpk36DGwCa