西部大旱 7州供水拉警報 南加600萬人 被令節約用水

賭城拉斯維加斯的飲用水中約九成來自胡佛水壩修建後形成的米德湖，但水庫的水位不斷下降，拉斯維加斯要進一步在湖底深處抽水，湖水再也不能流向下游州。(美聯社)

賭城拉斯維加斯的飲用水中約九成來自胡佛水壩修建後形成的米德湖，但水庫的水位不斷下降，拉斯維加斯要進一步在湖底深處抽水，湖水再也不能流向下游州。(美聯社)

西部地區持續大旱，今年情況尤其嚴重，其中賭城拉斯維加斯的飲用水中約90%來自胡佛壩(Hoover Dam)修建後形成的米德湖(Lake Mead)水庫，但水庫的水位不斷下降，拉斯維加斯要進一步在湖底深處抽水，湖水再也不能流向下游州。

米德湖水位低 啟動抽水

南內華達州 水務局(The Southern Nevada Water Authority)宣布，米德湖低水位抽水系統已經啟動，並發布了米德湖水位照片。

水務局發言人麥克(Bronson Mack)表示，儘管啟動低水位抽水系統說明了乾旱情況的嚴重性，但水務局為應對這種情況已準備了十多年。他又強調，即使持續乾旱及氣候變化導致水位繼續下降，但仍可從米德湖獲得供水。

沒有米德湖第三抽水系統 南內華達無法生存

為了確保拉斯維加斯地區的供水，南內華達州水務局花了13億元，歷時六年多，直至2020年完工鑽出俗稱「第三根管道」(third straw)的抽水系統，它位處米德湖接近湖底處，確保能汲取湖水供應賭城及市郊地區，提供240萬居民及每年4000萬遊客所需，今次這個系統終於啟動。

拉斯維加斯水務局前局長、現為顧問的馬爾羅伊 (Pat Mulroy)指出，若沒有這個第三個抽水進水口系統，南內華達州肯定會無法生存。

加州文圖拉郡等郡在官網要求民眾節約用水，否則會被巨額罰款。(取自文圖拉郡官網)

受米德湖水位下降影響的不僅是拉斯維加斯，南加州 大都會供水區已要求洛杉磯、文圖拉(Ventura)及聖貝納迪諾(San Bernardino)等郡600萬人節約用水，否則會被巨額罰款。

科羅拉多河上游的分流以及下流地區日益攀升的水資源需求，也使米德湖日漸乾涸。(路透)

科羅拉多河上游的分流以及下流地區日益攀升的水資源需求，也使米德湖日漸乾涸。(路透)

鮑威爾湖水位新低 影響多州用水

除了氣候變化，科羅拉多河(Colorado River)上游的分流以及下流地區日益攀升的的水資源需求，也使米德湖日漸乾涸。不僅米德湖，多個州份依賴科羅拉多河的水庫，也因為河流流水減少而受影響。

科羅拉多河另一個巨大水庫是鮑威爾湖(Lake Powell)，也是美國第二大人工淡水湖，同樣受到西部大旱衝擊，3月水位跌至臨界值以下，是1971年建成第一個進水口以來的歷史低位。

米德湖與鮑威爾湖主要供水給西部七州︰亞利桑納、加州、科羅拉多、內華達、新墨西哥 、猶他州、懷俄明及跨境至墨西哥南部邊境。

美國第二大人工淡水湖鮑威爾湖供水給西部七州，但因受西部大旱衝擊，3月水位跌至臨界值以下，已引發人們擔憂亞利桑納州格倫峽谷大壩能否繼續發電。(路透)

格倫峽谷大壩 恐會停止發電

鮑威爾湖水位下降，已引發人們擔憂亞利桑納州格倫峽谷大壩(Glen Canyon Dam) 能否繼續發電，這個水壩除了為西南部乾旱地區儲存水資源外，也用來發電供應西部七州約580萬個用戶。

過去三年，鮑威爾湖水位下降了約100呎，格倫峽谷大壩已失去約16%發電能力，聯邦政府正處於要水還是要電的兩難局面。

聯邦政府擁有水壩發出的電力，然後以低於商業市場的價格出售給各州公共電力公司，由於缺水關係，在最壞的情況下有可能停止發電。

如果停止大壩發電，將被迫改用化石燃料來補充電力，碳排放將進一步加劇水資源危機。隨著化石燃料價格飛漲，也意味著能源成本更高。

內政部早前向西部七個州建議，今年減少鮑威爾湖向下游放水，保留約426億加侖水用來發電，民眾的用水量將進一步減少。

預計內政部將在5月初將會就如何應對大壩的嚴峻局面作出最終決定。