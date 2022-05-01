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龍捲風橫掃堪薩斯 居民地下室避難：聽到家被撕裂…

記者胡玉立／綜合報導
堪薩斯州龍捲風過後，房屋與汽車受損嚴重。(美聯社)
堪薩斯州龍捲風過後，房屋與汽車受損嚴重。(美聯社)

堪薩斯州部分地區29日晚間遭龍捲風襲擊，數十棟房屋和建物被毀或損壞，3人受傷，逾6500戶停電。

龍捲風穿過威契塔(Wichita)東南部和安多弗(Andover)部分地區；安多弗消防隊長羅素(Chad Russell)30日上午表示，塞奇威克郡(Sedgwick County)有50到100棟建築物受損，部分社區有的房屋「整個被捲走了」；至於隸屬於巴特勒郡(Butler County)的安多弗房屋受損情況，還有待確認。

龍捲風侵襲堪薩斯州，造成嚴重損失，圖中遠方就是龍捲風形成的漏斗雲。(美聯社)
龍捲風侵襲堪薩斯州，造成嚴重損失，圖中遠方就是龍捲風形成的漏斗雲。(美聯社)

工作人員已完成對安多弗房屋的二次搜索，有些房屋只剩地基，整個街區被夷為平地，但無人嚴重受傷。塞奇威克郡有3人受傷，其中一名女性傷勢嚴重。

安多弗市受災居民弗洛兒和阿爾多·德爾加多(Flor & Aldo Delgado)夫婦說，他們29日晚上看到龍捲風即將形成，決定到地下室避難；眼看龍捲風從他們住家上方掠過，他們只能在地下室祈禱。龍捲風最後把他們的住家和汽車完全摧毀。

堪薩斯州龍捲風過後，房屋與汽車受損嚴重。(美聯社)
堪薩斯州龍捲風過後，房屋與汽車受損嚴重。(美聯社)

「室內的燈開始閃爍，最終熄滅，不到一分鐘，整個房子就開始搖晃，聲音很大。我們開始感覺到水打在我們的臉上，到處都是灰塵。這種情形持續了一分鐘，感覺就發生在我們頭上，」阿爾多·德爾加多說。

弗洛兒說，當他們為自己的安全祈禱時，她可以聽到整個家「被撕裂」的聲音，「那一刻，我明白我們完全無能為力；我知道我丈夫也有這種感覺；他本來很鎮定地安慰我，後來也無法克制地哭起來；他祈禱時，我能聽到他泣不成聲。」龍捲風過去後，這對夫婦從廢墟中爬出來。他們的家、汽車和個人物品全都不見了。「我們甚至連結婚戒指都沒來得及戴上，」弗洛兒嘆道。

堪州州長凱利(Laura Kelly)宣布受災最重地區進入災難緊急狀態；州資源可用於協助全州受影響地區進行災後復元工作。

據報導，除龍捲風外，大平原地區幾個城鎮出現大冰雹；國家氣象局和風暴觀測員稱，內布拉斯加州的霍爾布魯克(Holbrook)和堪薩斯州的恩特普賴斯 (Enterprise)附近發現了壘球大小的冰雹。

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龍捲風 汽車 堪薩斯州

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