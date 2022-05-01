新墨州野火「擴散比預期更快 」 當地城鎮受威脅

新墨西哥州野火肆虐，已逼近居民區。(路透)

新墨西哥州 消防隊員未能阻止全美最大森林大火之一的火勢蔓延，祝融威脅多個山城，地方政府責難聯邦森林管理局防火不力 。

截至29日，這場大火已延燒6萬4395英畝，成為新墨西哥州史上延燒面積第15廣的林火。

科學家表示，這場大火堪稱西南部最具毀滅性的十多場林火之一，不僅延燒面積廣泛且發生的時間點比往年早。

坐落聖塔菲(Santa Fe)東北部約40哩的莫拉谷(Mora valley)周遭森林濃煙瀰漫且不斷從鄰近的勒杜(Ledoux)農村聚落竄出，居民紛紛準備撤離。

桑格雷克里斯托群山(Sangre de Cristo Mountains)林火自4月6日開始延燒，火勢在強風吹襲下不斷擴張，蔓延超過7萬5000英畝，燒毀數百棟房屋和建築物；官員呼籲居民撤離家園，截至29日已有約1萬人撤離，所幸尚無人員受傷的消息傳出。

當地災害應變官員施沃普(Carl Schwope)在記者會上表示：「外面看起來很恐怖，如果依照這個速率蔓延，很難控制火勢。」

消防官員表示，30日吹南風，火勢可能威脅莫拉村和居民約1萬4000人的拉斯維加斯市(Las Vegas)。

莫拉郡(Mora County)警長帕迪拉(Americk Padilla)呼籲居民撤離，暫時前往陶斯(Taos)和天使 之火(Angel Fire)等村落避難；天使之火是新墨西哥州考法克斯郡(Colfax)的一個村莊，是熱門滑雪 勝地。

火災專家托納(Stewart Turner)表示，25年來的極度乾旱讓樹木的含水量不及8%，甚至比做家具的木材含水量還低，如此乾燥的天候條件讓植被茂盛的山林和谷地變成引火盒(tinderbox)。

托納說，這場大火「移動得比預期還快，是非常嚴重的火災。」

地方官員批評美國森林管理局(U.S. Forest Service)的策略燒除(controlled burns)行動不慎引發部分火勢，莫拉郡前郡長芬利(Skip Finley)說：「森林管理局要負責。」

芬利已經把能移動的家當都搬上車，駕車逃離家園。