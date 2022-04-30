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收購推特 馬斯克籌款 3天賣出85億元特斯拉股票

編譯徐薏茹／綜合29日電
推特接受特斯拉執行長馬斯克以440億元收購後，馬斯克為籌集收購資金，在過去三天內拋售總值約85億元的特斯拉股票。圖為他今年4月在德州奧斯汀的一場特斯拉宣傳活動上。(Getty Images)
推特接受特斯拉執行長馬斯克以440億元收購後，馬斯克為籌集收購資金，在過去三天內拋售總值約85億元的特斯拉股票。圖為他今年4月在德州奧斯汀的一場特斯拉宣傳活動上。(Getty Images)

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk) 25日確定以440億元收購推特(Twitter)後，三天內拋售總值約85億元的特斯拉股票，為收購推特籌集資金。

根據馬斯克28、29日提交給證券交易委員會(SEC)的文件，他共出售960萬股，以每股822.68元至999.13元賣出。

馬斯克28日晚間在推特發文表示無意再進一步出售特斯拉持股。

賓州大學華頓商學院(the Wharton School at the University of Pennsylvania)財經教授凱澤(Kevin Kaiser)指出，馬斯克拋售股票意味著推特收購交易更有可能完成，因為他正想辦法籌措資金。

推特25日宣布同意讓馬斯克以每股54.20元(約440億元)收購，分析師指出這項交易可能讓特斯拉投資人緊張，擔心馬斯克因推特分心，對經營特斯拉的關注減少，而且不得不拋售大量特斯拉持股來收購推特。馬斯克是特斯拉目前最大股東。

特斯拉26日收盤股價大跌12%，創下自2020年9月以後單日最大跌幅；29日特斯拉股價約884元。

凱澤教授表示現在出售股票是馬斯克「謹慎」的舉動，「在大家預期會發生之前出售股票有其道理，這樣他拋售的舉動就不會對特斯拉的股價造成不尋常的短期下跌壓力」。

推特收購交易完成之前，股東、政府及推特據點區域的監管機構都必須積極涉入。

收購案雖遭到推特部分員工及平台用戶反對，他們擔心馬斯克對於絕對言論自由的立場可能讓平台出現騷擾與仇恨言論，然而到目前為止，收購交易預計並不會遇到太多阻礙。

29日推特的股價小幅上揚至49.17元，但仍遠低於54.20元的交易價格。

推特28日發布季度報告，公司淨收益為5億1300萬元，每股61美分，這其中包括出售廣告平台MoPub獲得的巨額收益。

與去年同期相比，本季收入成長16%，達12億元。本季度每日活躍用戶平均為2億2900萬，比上一季增加約1400萬。

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