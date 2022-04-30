調降中國關稅救火？拜登政府分歧

拜登政府為抑制通膨，正在討論是否調降前總統川普對中國商品加徵的關稅，但內部意見仍未統一。圖為繁忙的喬治亞州薩凡納港。(美聯社)

政治新聞網站Axios引述消息人士報導，拜登 政府官員正在討論，是否調降前總統川普對進口自中國的商品加徵的關稅 以緩解高通膨，不過財政部 經濟學者和白宮國家安全會議(NSC)鷹派官員之間卻意見分歧，拜登總統尚未做出最終決定。

Axios報導，儘管拜登政府目前降低消費者物價的選項有限，但當局知道今年高物價持續下去，恐不利秋季將舉行的期中選舉。

川普2019年8月根據貿易法「301條款」(Section 301)，對價值達3000億元進口自中國的商品加徵10％關稅，並稱中國未能兌現其承諾，向美國買更多農產品，以及禁止向美國出口類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)。

Axios指出，拜登目前可考慮的方法之一是排除不受「301條款」限制的部分產品之關稅，不過拜登跟川普都對中國採強硬政策，拜登政府部分官員不願在未見到中國採取任何動作前調降關稅。

是否調降中國進口商品關稅出現兩派意見，財政部長葉倫(Janet Yellen)與財政部經濟學者支持調降部分關稅，但國家安全會議鷹派官員則希望持續對中國施壓。

白宮副國家安全顧問辛赫(Daleep Singh)負責監督制裁，他21日公開列舉一系列可能被排除徵收關稅的消費者產品。

「有些產品類別不會阻礙這些目標，維持現有關稅意義不大。」他在布雷頓森林委員會(Bretton Woods Committee)中表示：「我們為什麼要對自行車、服飾和內褲徵收關稅？」

葉倫接受彭博電視(Bloomberg TV)訪問時表示，調降部分商品的關稅「值得考慮」，這也是「財政部目前在研擬的議題」。

這些言論引發部分官員反彈，他們聯繫白宮反映其顧慮。目前拜登尚未作出最後決定，以及他是否要實施新的關稅。

民主黨籍聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan，俄亥俄州)準備競選參議員，他告訴Axios，取消「非戰略」中國商品進口關稅是一大錯誤，不僅無法緩解美國消費者壓力，還讓中國政府賺到一筆。

前財政部長桑默斯(Larry Summers)和前白宮經濟顧問佛曼(Jason Furman)均支持另一種做法，佛曼認為移除對中國進口關稅是拜登政府抑制通膨的最大籌碼。

美國貿易代表考慮要展開301條款調查，可能會因此實施新關稅，目前拜登政府官員尚無統一行動計畫。