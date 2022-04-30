慢性熊市？3大股指慘跌 那指創金融危機以來最糟單月

美股三大指數受利率上升、能源價格上漲和通貨膨脹三重威脅而重挫。圖為紐約證券交易所裡，交易員緊盯屏幕。(Getty Images)

受到利率上升、能源價格上漲和通貨膨脹等因素衝擊，美股29日下跌，那斯達克綜合指數 (Nasdaq)創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜 (Amazon)成為投資 人拋售科技股的最新受害者；史坦普500指數(S&P 500)跌1.6%，成為2020年來最糟月份行情。

美股29日承受龐大科技股賣壓，股價迅速下跌，科技股含量龐大的那斯達克與史指29日上午都跌近1.6%；道瓊工業平均指數(DJI)在4月最後一個交易日跌逾300點或0.9%，道指本月下跌3.9%。

系列利空 4月慘淡收盤

三大主要指數都在4月大跌作收，主要是受到高利率、能源價格和通膨威脅。

那指4月下跌13.3%，是2008年10月金融危機中下跌近20%以來最差單月表現；史指下跌8.8%，是2020年3月新冠疫情爆發以來表現最差單月。

艾利金融控股公司(Ally Financial)首席市場策略師貝爾(Lindsey Bell)解讀，「成長放緩的恐懼、高利率、供應鏈和地緣政治事件的不確定性對市場的影響更廣泛，科技業承受痛楚」。

受亞馬遜財報後的暴跌拖累，以科技股為主的那指下跌536.89點或4.17%至1萬2334.64點，收在今年新低。史指下跌155.57點或3.63%至4131.93點，也是今年最低。道指下跌939.18點或2.77%至3萬2977.21點。

投資人面臨一系列利空，包括聯準會(Fed)的貨幣緊縮政策、利率上升、持續通膨、中國的新冠肺炎病例激增導致封鎖以及烏克蘭戰爭持續，美股全月注定以慘淡走勢收盤。

BMO財富管理首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)說：「市場正試圖繞過許多不同的交叉趨勢，隨著Fed升息和全球經濟面臨的所有不確定性，很難對目前市場上普遍的本益比感到興奮。」

科技股一直是4月投資人拋售的核心，因為高利率損害估值，以及疫情和戰爭引發的供應鏈問題擾亂業務。

亞馬遜首當其衝 遭拋售

亞馬遜下跌14.05%，是2006年以來最大跌幅；亞馬遜之前公布財報虧損，並且發布了疲弱的第二季營收財測。

奇菲資產管理公司(Marketfield Asset Management)主席夏爾(Michael Shaoul)寫道，「當前市場表現有可能從漫長而痛苦的『修正』轉變為更令人不安的事情」。

他說，「2020年3月出現非常急劇的下降，但恢復速度同樣快。目前的事件看來更有可能給在2021年反彈期間進場的投資人造成長期損失，最好認為這是一個『慢性熊市』，它正在穩步擴大其規模，超過之前的市場領先地位。」

那指深處熊市區域，較盤中高點低23.9%。史指下跌14.3%，道指下跌10.8%。

29日結束了第一季財報季最繁忙的一周，對科技公司來說也是特別緊張的一周，影響全周的投資人情緒。

在管理層表示供應鏈限制可能阻礙第三財季營收後，蘋果下跌3.66%。

英特爾在28日晚間公布財報。在發布第二財季疲弱財測後，下跌6.94%。

FactSet數據顯示，大約80%的史指成分股公司的上季獲利超出預期，目前約有半數史指成員公布業績。

BMO策略師貝爾斯基(Brian Belski)在給客戶的報告中表示，「即使到目前為止我們認為整體獲利穩健，但正面結果似乎被與通膨和Fed相關的一些更廣泛的擔憂所掩蓋」。

29日公布的高通膨數據更凸顯環境艱難，Fed首選的通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數年增5.2%。

下周，投資人將等待Fed的政策會議、4月就業報告以及輝瑞、星巴克、優步(Uber)等公司的一系列企業財報。

史指今年來下跌13.3%，那指下跌21.2%，道指下跌9.3%。

29日公布的高通膨數據，凸顯企業經營環境艱難，成為股市大跌的因素之一。圖為華府Whole Foods出售的牛排。(歐新社)