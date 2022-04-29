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Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

編譯王巧文／綜合外電
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

南非基因定序研究機構的科學家表示，本月在南非發現的新型Omicron病毒亞型變異株「BA.4」和「BA.5」，很可能能夠逃避疫苗，以及已染疫者的自然免疫力。

病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）說，Omicron亞型變異株BA.2的傳染力已比Omicron高，BA.4和BA.5的傳染力似乎比BA.2更強。

奧里維拉表示，南非所有人幾乎都已接種新冠疫苗或曾染疫，但當前染疫人數激增，意味著最新型的變異株不僅傳染力更強，或許還能逃避人體的防禦系統。

他指出：「變異株的突變，讓病毒得以逃避免疫機制。我們預計這足以導致重複感染，並突破一些疫苗（防護力）。這也是南非疫情復熾的唯一原因，因為句我們推算，當地已有逾九成人口具免疫保護水準。」

奧里維拉說，Omicron BA.4和BA.5病例約占南非新增確診病例的70％；目前這兩種新的變異株已導致南非確診數激增，但住院和病故人數並未大增。

除了南非外，Omicron BA.4和BA.5已在全球20個國家現蹤。

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南非 Omicron 疫苗

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