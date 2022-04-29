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美經濟意外萎縮1.4% 疫後首見…葉倫警告：還有更多衝擊

記者顏伶如／綜合報導
美國今年首季經濟成長率不僅未出現原先預期的小幅增長，反而衰退1.4%，為自兩年前因疫情衰退以來首見。圖為食客在北卡州教堂山一家地中海餐廳用餐。(美聯社)
美國今年首季經濟成長率不僅未出現原先預期的小幅增長，反而衰退1.4%，為自兩年前因疫情衰退以來首見。圖為食客在北卡州教堂山一家地中海餐廳用餐。(美聯社)

美國經濟今年第一季出現萎縮，同一時間還面臨通膨高漲及升息的雙重挑戰。美聯社報導，經濟學者預測，由於就業市場欣欣向榮，消費支出活躍，美國經濟可望在今年內就恢復成長。

美國2020年發生新冠疫情之後，今年第一季首次出現國內生產毛額(GDP)縮水，比去年同期退步1.4%。雖然經濟學者認為這並不算是經濟衰退的序幕，但拜登總統與民主黨今年將面臨期中選舉考驗，經濟萎縮加上食物、能源等民生基本用品萬物齊漲，讓共和黨掌握在選戰中抨擊拜登政府的著力點。

商務部28日公布報告顯示，由於美國民眾購買外國產品增加，今年第一季美國進口增加將近20%，出口卻因為海外市場成長變緩而減少約6%，美國貿易赤字也因此擴大，讓國內生產毛額下降3.2%。2021年底假期購物季來臨之前，商家因為擔心疫情期間供應短缺，紛紛以積極手段提早備貨齊全，在庫存仍然充足的情況下，2022年開年之後進貨速度相對減緩，也讓第一季國內生產毛額減少約0.8%。

財政部長葉倫(Janet Yellen)28日在華府智庫「布魯金斯研究院」(Brookings Institution)演說中指出，全球疫情、俄烏戰爭等因素，可能導致未來還有更多因素造成對經濟的衝擊。她也說，各種衰退可能持續為美國經濟帶來挑戰。

葉倫表示，從過去經濟走下坡的前車之鑑可以學到的教訓是，各國都需要打造對付經濟衰退的補救措施，好讓美國及全球民眾能夠持續往前走。她舉例說，「經濟大衰退」(Great Recession)讓主政者學到的教訓便是，一旦經濟開始走下坡，最要緊的因應之道便是「盡快從衰退裡脫身」。

對於今年第一季國內生產毛額創下過去兩年來最低，拜登28日表示，並不擔心近期之內將出現經濟衰退。他說，上一季消費者支出、企業投資及住宅投資均出現可觀成長，失業率則降至1970年以來的新低點，450萬個企業在去年創立。

拜登也說，對於經濟衰退的風險當然必須評估，不過「沒有人預測現在會有經濟衰退，學者估計可能出現在夏季，或者可能在2023年進入衰退」。

對於學者評估美國經濟到了明年恐將衰退，拜登說：「這點讓我感到憂心。」拜登對共和黨喊話表示，如果真的想為經濟成長盡一點力，就應該協助政府降低赤字，並且推出所有人都公平納稅的稅制，而不是對中產階級加稅。

拜登總統28日表示，由於當前民眾開支仍十分強勁，因此不須擔心經濟衰退。(Gett...
拜登總統28日表示，由於當前民眾開支仍十分強勁，因此不須擔心經濟衰退。(Getty Images)
財長葉倫28日示警，未來還有更多事件衝擊美國經濟。(Getty Images)
財長葉倫28日示警，未來還有更多事件衝擊美國經濟。(Getty Images)

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