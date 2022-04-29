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「礦場的金絲雀」貨運量跳崖式暴跌 恐衰退先兆

編譯柯立偉／綜合28日電
3月初以來貨運需求呈現「跳崖式暴跌」，可能導致經濟成長放緩，並使一些小型貨運公司走向破產。圖為貨車在底特律市高速路上行駛。(路透)
3月初以來貨運需求呈現「跳崖式暴跌」，可能導致經濟成長放緩，並使一些小型貨運公司走向破產。圖為貨車在底特律市高速路上行駛。(路透)

疫情影響，消費者為避免染疫而大量線上交易，配送需求將交通運輸業的貨運業務推向高峰；然而自3月初開始，監測貨運吞吐量的顧問公司「FreightWaves」發現貨運需求幾乎呈現「跳崖式暴跌」，貨運量急劇減少，可能導致經濟成長放緩，並使一些小型貨運公司走向破產。

FreightWaves執行長富勒(Craig Fuller)說：「貨運需求從3月初開始崩跌，我很擔心這可能會導致駕駛無力負擔燃料成本，最後迫使為數不少的小型貨運行倒閉。」

市場上將貨運量減少視為經濟衰退的徵兆並非杞人憂天，從歷史經驗觀察，自1972年以來共計12次貨運衰退中，就出現六次經濟衰退現象；西部各州貨運協會政府事務主任拉傑科瓦茨(Joseph Rajkovacz)就說：「貨運量就像是『礦場裡的金絲雀』，能夠在預測經濟發展時提供一個參考的標準。」

事實上，許多經濟專家本來就預料到貨運量可能下跌，因疫情趨緩，願意出門消費的人變多，各大企業依賴貨運行將商品配送至消費者手中的依賴性自然降低；然而，學者沒料到的是烏俄戰爭爆發，使天然氣及石油價格急速飆升，使貨運行及司機同時面臨著「節源」與「開流」威脅。

加州貨運司機帕迪拉(Marco Padilla)就說：「以前每跑1哩油料成本約0.25至0.3元，因此若每跑1哩收1元，我最少可賺0.7元；但現在油價很貴，每哩油料成本就要1元，等於我根本沒賺。」

更糟的是，由於疫情趨緩，貨運行業務銳減，不得不降價求售，但面對節節升高的油料成本，降與不降之間確實兩難；DAT Freight貨運市場分析師克羅克(Dean Croke)就指出，扣除燃料成本後，今年第一季平均貨運費用從1月中的每哩2.78元降到每哩2.23元，降幅逼近兩成。

克羅克說：「這樣的降幅正是經濟學者與貨運行擔心的問題，需求下降不得不降低運費，但同時燃油成本上升又有營運壓力。」

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