經濟衰退怪誰？CNN點名聯準會、疫情、戰爭、拜登

美國經濟若陷入衰退，聯準會可能面臨檢討，挨批沒能早一點因應。(美聯社)

最新公布的政府數據顯示，美國經濟2022年首季出現萎縮。萬一美國經濟真的陷入衰退應該怪誰？有線電視新聞網(CNN)28日報導分析，聯準會 可能面臨檢討，挨批沒能早一點因應，新冠疫情 期間供應鏈受衝擊、俄烏戰爭影響能源及食物價格等環境因素也有關係，但受到最多指責聲浪的將是拜登總統，必須為上台後經濟走下坡提出解釋。

報導指出，儘管失業率極低，多項經濟指標表現強勁，但美國可能已處於經濟衰退，只是民眾尚未察覺，預測經濟是否衰退以及經濟衰退何時到來，原本就具有高難度。

俄烏戰爭爆發影響能源價格高漲，被認為是導致經濟衰退的因素之一。(Getty Images)

如果美國經濟陷入衰退，最糟情形將是如何，前財長桑默斯(Larry Summers)3月間在華盛頓郵報撰文指出，停滯性通貨膨脹(stagflation)可能來臨。停滯性通膨出現時，萬物齊漲的通膨持續存在，經濟發展停滯不前，如同雪上加霜。

桑默斯在文中寫道，現今聯準會政策措施可能導致停滯性通膨，「未來幾年間的失業率及通膨指數，平均都將超過5%，最終將進入重大衰退」。

經濟衰退將持續多久？報導指出，經濟衰退的期間通常被專家估計來得短。

新冠疫情發生之前，美國經濟連續十年一路成長。2007年出現「經濟大衰退」(Great Recession)之前，則有連續六年經濟成長。民間機構國家經濟研究局(NBER)指出，2007年經濟大衰退維持約18個月。

國會研究處(CRService)統計指出，美國從二次世界大戰到新冠疫情爆發的數十年中，經濟擴張平均維持約65個月，經濟衰退平均則持續11個月左右。

美國歷史上的「經濟大蕭條 」(Great Depression)則是長達43個月經濟衰退，從1929年8月持續到1933年3月。