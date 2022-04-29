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亞馬遜第一季財報20年最慘 盤後重挫10%

記者張大仁／綜合報導
大型科技股亞馬遜由於面臨通膨、燃料和勞動成本上升、全球供應鏈混亂以及持續的疫情的影響，上季財報創網路泡沫結束以來最糟。(路透)
大型科技股亞馬遜由於面臨通膨、燃料和勞動成本上升、全球供應鏈混亂以及持續的疫情的影響，上季財報創網路泡沫結束以來最糟。(路透)

大型科技股亞馬遜蘋果在28日美股收盤後發布備受關注的上季財報。亞馬遜則被電動車新創公司Rivian的投資拖累，營收成長率創2001年網路泡沫結束以來最糟；蘋果的iPhone銷售未受大環境影響，為財報加分。

蘋果股價在盤後交易時段先升後跌，亞馬遜暴跌逾10%。

亞馬遜財報營收低於分析師預期，主要是被Rivian股價暴跌拖累。第一季營收成長7%，遠低於去年同期的44%。這是自2001年網路泡沫結束以來最低數字，也是連續第二季只有個位數成長。

Rivian虧損拖累亞馬遜

電動車新創公司Rivian股價上季下跌超過一半，亞馬遜的投資虧損76億元，拖累獲利減少38億元。

該公司調整後每股獲利7.38元，低於預期的8.36元；營收1164.4億元，略高於預期的1163億元。

面對來自微軟和谷歌的競爭，亞馬遜的雲端計算部門AWS繼續蓬勃發展，銷售額同比增加36.5%至184.4億元，高於華爾街預測的182億7000萬元。

廣告營收78億8000萬元，低於預期的81億7000萬元。但年增率23%，仍優於競爭同業谷歌和臉書。

而亞馬遜針對第二季的財預顯示，成長率可能會進一步下降，估計較去年同期下降3%至7%。亞馬遜預計當前本季營收為1160至1210億元，低於分析師平均預期的1255億元。

與本周公布財報的谷歌和臉書一樣，亞馬遜將營收放緩絕大幅度歸咎於宏觀經濟狀況和俄羅斯入侵烏克蘭。

亞馬遜一直在應對一系列經濟挑戰，包括通膨、燃料和勞動成本上升、全球供應鏈混亂以及持續的疫情。為了抵消其中部分成本，亞馬遜本月初開始對部分美國賣家徵收5%的附加費，這是史上首次收取此類費用；上季更在四年來首次宣布將美國Prime會員價格從119元提高到 139元。

iPhone銷售佳 蘋果報喜

蘋果公司由於iPhone銷售未受大環境影響，上季財報亮眼。(Getty Imag...
蘋果公司由於iPhone銷售未受大環境影響，上季財報亮眼。(Getty Images)

蘋果的iPhone業務營收505億7000元，明顯優於估計的478億8000萬元，同比成長5.5%，進一步證明當前的iPhone 13機型銷售良好。

蘋果CEO庫克(Tim Cook)表示，iPhone業務在吸引Android用戶改用iOS的「轉換系統」方面相當成功。

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亞馬遜 營收 蘋果

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