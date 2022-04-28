佛奇：美脫離疫情爆炸期 歐盟：結束新冠緊急狀態

美國白宮首席防疫顧問佛奇。(美聯社)

白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)27日表示，美國已脫離新冠疫情 大爆炸階段，進入過渡階段，但疫情尚未結束；歐盟 同日則宣布結束新冠肺炎緊急狀態，歐盟執委會(European Commission)估計歐盟約有60%至80%人口曾染疫；該數據高於聯邦疾病防治中心(CDC)26日公布的數據，美國58%總人口曾染疫。

盼能降成地方流行病

佛奇27日表示，美國終於離開新冠大流行全面爆發的階段，「我們現在處於過渡階段，新增病例數下降，盼能邁入疫情更受控的階段，變成地方流行病」。

佛奇26日告訴公共電視網(PBS)「新聞時段」(NewsHour)，他認為美國「已脫離大流行階段」，不過他27日進一步闡明，這不表示美國新冠疫情已結束，未來仍應小心恐有數波疫情再起，因為新冠病毒持續突變，可能變成具高傳播力的病毒株。

仍大流行 疫情未告終

「我們還沒脫離大流行病，大家別誤以為疫情已告終，我們現處於疫情的不同階段。」佛奇指出：「這是過渡階段，盼未來可加強疫情管控，讓大家回歸某種常軌，不會全面擾亂社會、經濟和學校。」

佛奇指出，美國人應繼續保持警戒、遵循CDC指南，還有接種新冠疫苗和加強針。

佛奇和其他傳染病專家希望，美國人口因為先前染疫和接種疫苗而建立起群體免疫，可避免新冠住院和病歿人數再度飆升。

而在歐洲，由於Omicron變種病毒較不易致重症，且歐洲人已發展高免疫程度，新冠住院和病歿人數大幅下降；歐盟27日宣布結束新冠大流行病的緊急狀態，進入後疫情時代，不再大規模通報確診數，未來將著重疫苗、大流行病監控和檢測，以因應秋季可能出現的疫情潮。

鬆綁 歐盟憂變種再起

隨著新冠疫情緩解，許多歐盟國家陸續取消新冠限制，歐盟企圖協調大流行病管理；不過歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)27日表示，現仍應保持謹慎，新的變種病毒可能出現並快速傳播。

歐盟執委會表示，歐盟估計過去和現在約有60%至80%人口染疫；其衛生事務專員凱瑞亞基德斯(Stella Kyriakides)表示，歐盟約有30%人口通報確診，但再納入未通報病例，確診數可能多達3億5000萬例，約為歐盟77%人口。

美國58%人口曾染疫

歐盟確診人口比高於美國數據；CDC於26日在發病率和死亡率周報(MMWR)公布，美國每五人中約有三人曾染疫，每四人中約有一人首次在Omicron引爆的冬季疫情潮確診；根據這項全美血液調查報告，血液中有天然新冠抗體的人口比，從去年12月34%提升至2月58%，另自疫情以來，全美逾75%幼童曾染疫。